أحمد دياب: ننتظر قرارا بشأن زيادة أعداد الجماهير خلال 72 ساعة

تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة بشأن قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023 /2024.

وقال دياب فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" رابطة الأندية تسير على الطريق الصحيح ونسعى بقوة لإنجاح الدوري المصري الممتاز، الذي يملك كل الإمكانيات ليكون الأفضل".

وأضاف:" نسعى خلال الفترة المقبلة لعودة الجماهير المصرية للمدرجات بشكل كامل بإذن الله، كما نسعى لزيادة الجماهير لعدد أكبر من 10 آلاف مشجع ، وإن شاء الله ننتظر خلال 72 ساعة قرارا في ما يخص الجماهير".

وأتم:" نملك الآن قرارا بحضور 10 آلاف مشجع بواقع 5 لكل فريق خلال الموسم الجديد ونسعى لزيادة العدد قبل انطلاق المسابقة".

يذكر أن قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز أقيمت أمس وأسفرت عن مباريات قوية ضمن لقاءات الجولة الأولى أبرزها الأهلي أمام المصري والزمالك أمام بيراميدز.