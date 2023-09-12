عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنك القاهرة يعلن تدشين وحدته المركزية للتحكم والمتابعة لكل فروعه بأنحاء الجمهورية

صدى البلد

أعلن بنك القاهرة عن تدشين أحدث وحداته المركزية المتخصصة في مجال التحكم والمتابعة الأمنية للوقوف على سير العمل بالفروع والتعامل مع أي حالات طوارئ قد تطرأ خلال سير العمل، وكذلك تقديم المساعدة لكافة القطاعات لتحقيق النتائج المستهدفة أو التدخل لضمان مستوي الخدمة المقدم لعملاء البنك خلال لحظات الذروة.


شهدت فعاليات الافتتاح حضور كل من طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة و اللواء هاني عمر وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأمن، ولفيف من قيادات البنك وبعض من مديري الأمن بالقطاع المصرفي وعدد من ممثلي الشركات والمصنعين، وقد قامت أحدى الجهات السيادية بالمهام الخاصة بمشروع تنفيذ الوحدة بالكامل.


وخلال فعاليات الافتتاح، قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة إن الوحدة المركزية الجديدة والمتخصصة في مجال التحكم والمتابعة تعد نتاجاً للتخطيط المتواصل من القطاع الهندسي بما يتوافق مع تطبيق أحدث معايير التكنولوجيا الأمنية وتكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي، موضحاً أن افتتاح الوحدة يأتي في إطار تطبيق المحددات الملزمة في وثيقة السياسات الأمنية للبنك المركزي المصري.

بنك القاهرة محافظ البنك المركزى القطاع المصرفي الشركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

شاب ينهي حياة شقيقته بالشارع والسبب صادم.. فيديو

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

بعد دانيال.. الأرصاد تحذر المواطنين من عواصف جديدة.. فيديو

لحظات قاسية.. ماذا ينتظر سكان هذه المناطق بعد وصول العاصفة دانيال مصر

موضوعات متعلقة

قرار هام من وزير المالية حول قيمة ايجار شقق الموظفين بالمنشآت الحكومية

مباحثات مع 3 بنوك مركزية عربية لربط التحويلات بإنستاباي

منتدى الاستثمار البيئي والمناخي|القاضي: مصر خطت نحو آليات التمويل الأخضر في 2022

مصر تؤكد تعزيز شراكتها مع البنك الآسيوي| من حضارة الفراعنة إلى «الجمهورية الجديدة»

محافظ البنك المركزي يبحث مع قيادات ABC زيادة الاستثمار في مصر

 الضرائب: الممول صاحب المشروع الصغير أو متناهي الصغر له حق اختيار المعاملة الضريبية 

سعر الدولار في البنوك اليوم 10-9-2023

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 10-9-2023

ترشيحاتنا

له خصائص سحرية.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

وظائف خالية بثلاث محافظات.. قدم الآن

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مدبولي: مستعدون لإعطاء أي حوافز لتصنيع المواد الخام في قطاع الدواء

الأرصاد الجوية تعلن موعد خروج العاصفة دانيال من مصر

أمطار جديدة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن العاصفة دانيال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد وضع صودا الخبز في الثلاجة كل شهر

5 أنواع لديدان البطن عند الصغار .. تعرف على أخطرها

نوع خضار رخيص يحمي من السرطان.. تفاصيل

خلال عاصفة دانيال .. مشروبات طبيعية تقيك من أمراض الخريف

فيديو

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

وضع كارثي في ليبيا وأعداد المفقودين تتجاوز 6 آلاف شخص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ