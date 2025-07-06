ياسر ريان: نجلى من أفضل المهاجمين.. ولم أحزن لرحيله عن الأهلي

أكد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، أن استقرار الفريق الأحمر يبدأ من حسم ملف عقود اللاعبين، مشددًا على ضرورة احتواء هذا الملف للحفاظ على تركيز واستقرار الفريق.

وقال خلال حواره مع الإعلامي خالد الغندور عبر قناة المحور: "لا يوجد لاعب ضامن لمكانه في تشكيل الأهلي، حتى النجوم الكبار، وهو ما يمنح الجهاز الفني مرونة واختيارات عديدة".

وأشار ريان إلى أن محمد عبد الجليل كان من أسرع اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، كما وصف أحمد سامي بأنه أفضل مدافع حاليًا في مصر، منتقدًا في الوقت ذاته أداء المدافع المغربي أشرف داري قائلاً: "غير مقتنع به وبعيد عن مستوى الأهلي".

وعن مستقبل بعض اللاعبين، قال ريان إن مصطفى شلبي يشبه المغربي أشرف بن شرقي في طريقة لعبه، مطالبًا جماهير الزمالك بعدم الهجوم عليه وأكد أن محمد شكري، حال انتقاله للأهلي، سيصبح الظهير الأيسر الأساسي للفريق.

وفي مقارنة بين اللاعبين، أكد أن أحمد ياسر ريان من أفضل المهاجمين في مصر، وأنه لم يحزن لرحيله عن الأهلي نظرًا لعدم مشاركته، مشيدًا بما قدمه البنك الأهلي مع طارق مصطفى كما رأى أن وادي دجلة قد يكون الحصان الأسود في الدوري المقبل.

واختتم ريان تصريحاته مؤكدًا أن محمد الشناوي هو أفضل حارس مرمى في مصر حاليًا، وأن زيزو يتفوق على رمضان صبحي في المستوى خلال الفترة الحالية، مضيفًا: "لعبت 5 سنوات في الأهلي بدون مقابل، وكان شرفًا لي تمثيل القلعة الحمراء".