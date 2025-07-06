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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يُفاضل بين مهاجم نانت الفرنسي وثنائي فلسطيني لتعزيز هجومه

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

أكد الإعلامي أمير هشام أنَّه في حال عدم التوصُّل إلى اتفاق مع مصطفى محمد، مهاجم نادي نانت الفرنسي، فإن هناك لاعبين آخرين مرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق، من بينهم ثنائي فلسطيني هما أسد الحملاوي ويوسف ساليتش.

وقال هشام، خلال برنامجه "بلس 90" المذاع على قناة "النهار" الفضائية: "الأهلي لم يتواصل مع أسد الحملاوي بشكل رسمي حتى الآن، ولم تتم مخاطبة اللاعب أو ناديه".

وأضاف: "يوسف ساليتش، لاعب كارديف سيتي الإنجليزي، كان من ضمن الأسماء المرشحة سابقًا للانضمام إلى الأهلي، لكن مارسيل كولر، المدير الفني السابق، لم يرد على لجنة الاسكاوتنج في الوقت المناسب، ما أدى في النهاية إلى عدم إتمام الصفقة".

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