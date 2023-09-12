عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في المغرب إلى 2901 شخصا

زلزال المغرب
زلزال المغرب

أفاد التلفزيون الرسمي المغربي، بأن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب قرى جبال الأطلس بالمغرب، ارتفعت إلى 2901 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 5530 شخصا.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت مديرية الأرصاد الجوية المغربية بيانا نفت فيه صحة تعرض البلاد لامطار غزيرة اليوم خاصة بالمناطق المنكوبة من الزلازل.

ونفت الأرصاد المغربية بحسب صحيفة هسبريس المغربية؛ أن يكون قد تم اصدار أي نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي بشأن أمطار عاصفية تصل إلى 120 مليمترا، وذلك بعد انتشار نشرة إنذارية زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أول تحرك من ملك المغرب بعد الزلزال المدمر

زلزال مراكش.. صحف أوروبية تبرز رفض المغرب مساعدات فرنسا

بدوره؛ قال الحسين يوعابد، مسؤول التواصل في المديرية ذاتها، إنه لم يتم إصدار أي نشرة إنذارية، موردا أن التوقعات تشير إلى وجود زخات رعدية، لكن ليس هناك أي خبر عن وصولها إلى 120 مليمترا.

المغرب زلزال المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

شاب ينهي حياة شقيقته بالشارع والسبب صادم.. فيديو

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

بعد دانيال.. الأرصاد تحذر المواطنين من عواصف جديدة.. فيديو

لحظات قاسية.. ماذا ينتظر سكان هذه المناطق بعد وصول العاصفة دانيال مصر

موضوعات متعلقة

نداء عاجل من ليبيا للدول الصديقة بعد كارثة عاصفة دانيال

الجيش الليبي: 45% من درنة اختفت في البحر ووفاة 3000 شخص

متخوفون من الأوبئة.. ليبيا: الوضع في درنة مأساوي وندرس إخلاء المدينة بالكامل

مسئول أوروبي كبير يكشف سبب استعداد زيلينسكي لمواصلة الحرب ضد روسيا

كارثة ضخمة.. انقطاع الكهرباء في 430 قرية بأوكرانيا بسبب الأعمال العدائية

ارتفاع في أسعار النفط العالمية بعد قرار أوبك بخفض الإمدادات

الرئيس الفلسطيني يعزي “المنفي” في ضحايا العاصفة دانيال

مصرع 230 جنديًا.. القوات الأوكرانية تشن هجوما فاشلا على لوجانسك

ترشيحاتنا

له خصائص سحرية.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

وظائف خالية بثلاث محافظات.. قدم الآن

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مدبولي: مستعدون لإعطاء أي حوافز لتصنيع المواد الخام في قطاع الدواء

الأرصاد الجوية تعلن موعد خروج العاصفة دانيال من مصر

أمطار جديدة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن العاصفة دانيال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد وضع صودا الخبز في الثلاجة كل شهر

5 أنواع لديدان البطن عند الصغار .. تعرف على أخطرها

نوع خضار رخيص يحمي من السرطان.. تفاصيل

خلال عاصفة دانيال .. مشروبات طبيعية تقيك من أمراض الخريف

فيديو

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

وضع كارثي في ليبيا وأعداد المفقودين تتجاوز 6 آلاف شخص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ