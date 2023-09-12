ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في المغرب إلى 2901 شخصا

أفاد التلفزيون الرسمي المغربي، بأن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب قرى جبال الأطلس بالمغرب، ارتفعت إلى 2901 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 5530 شخصا.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت مديرية الأرصاد الجوية المغربية بيانا نفت فيه صحة تعرض البلاد لامطار غزيرة اليوم خاصة بالمناطق المنكوبة من الزلازل.

ونفت الأرصاد المغربية بحسب صحيفة هسبريس المغربية؛ أن يكون قد تم اصدار أي نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي بشأن أمطار عاصفية تصل إلى 120 مليمترا، وذلك بعد انتشار نشرة إنذارية زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدوره؛ قال الحسين يوعابد، مسؤول التواصل في المديرية ذاتها، إنه لم يتم إصدار أي نشرة إنذارية، موردا أن التوقعات تشير إلى وجود زخات رعدية، لكن ليس هناك أي خبر عن وصولها إلى 120 مليمترا.