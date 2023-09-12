أول تحرك من ملك المغرب بعد الزلزال المدمر

أفادت شبكة تليفزيون الصين الدولية" CGTN " بأن ملك المغرب سيزور المناطق المتضررة بالزلزال والمستشفى الجامعي في مراكش.

كانت وزارة الداخلية المغربية، قد أفادت في بيان سابق لها أن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز ارتفع الي2901 شخصا، تم دفن 2884 منهم ؛ فيما وصل عدد الجرحى إلى 5530 شخصا”.

وفي هذا السياق، بلغ عدد الوفيات 1643 بإقليم الحوز، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي العمالات والأقاليم المعنية.

وتواصل السلطات العمومية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وفتح الطرق التي تضررت جراء الزلزال.