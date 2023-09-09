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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني يعزي ملك المغرب في ضحايا الزلزال

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، عن تعازيه لملك المغرب محمد السادس، في ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عددا من الأقاليم والمدن في المملكة المغربية، موقعا المئات من الضحايا بين وفيات ومصابين.

وأكد "أبو مازن" في برقية التعزية عن تضامنه متعاطفه مع المغرب في هذا المصاب الجلل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

​​وتقدم الرئيس الفلسطيني لملك المغرب وللحكومة والشعب المغربي الشقيق ولعائلات الضحايا، بأحر التعازي القلبية والمواساة الأخوية؛ سائلًا المولى عز وجل، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا ثقته بأن تتجاوز المغرب آثار هذه الكارثة الطبيعية، وأن يحفظ الملك وشعبه الشقيق بكل خير واستقرار وسلام". 

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا والمصابين جراء الزلزال الذي ضرب المملكة.

ونقل التلفزيون الرسمي المغربي عن وزارة الداخلية المغربية تأكيدها على ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 632 و329 مصابا.

وفي وقت سابق، ذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.

ضحايا الزلزال ملك المغرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس محمد السادس

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