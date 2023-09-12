إسرائيل تطالب مواطنيها بارتداء الكمامة خوفا على حياتهم.. ماذا يحدث؟

نصحت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بارتداء الأقنعة في الأماكن الداخلية المزدحمة، حيث يمثل ذلك زيادة في حالات دخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا قبل الأعياد اليهودية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن هناك “ارتفاعا معتدلا” في حالات العلاج في المستشفيات بسبب عدد من متغيرات فيروس كورونا الموجودة في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وأوصت وزارة الصحة، الأشخاص في المجموعات المعرضة للخطر أو أولئك الذين يريدون الحد من خطر العدوى بارتداء كمامة في الأماكن الداخلية المزدحمة قبل العطلات ونتيجة لزيادة معدلات الإصابة بالمرض.

وقالت الوزارة إنها تستعد قريبا لإصدار لقاحات تستهدف سلالات فرعية جديدة من فيروس كورونا.

وتزايدت حالات الإصابة بكوفيد-19 وحالات العلاج في المستشفيات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، ولكنها أقل بكثير من الذروة السابقة. إسرائيل هي من بين ست دول تم فيها اكتشاف متغير شديد التحور لفيروس كورونا يسمى BA.2.86، لكن العلماء قالوا إنه من غير المرجح أن يؤدي إلى موجة مدمرة من المرض الشديد والوفاة.