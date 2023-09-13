الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا لإسرائيل: اسمحوا للفلسطينيين الذين يحملون جنسيتنا بالمرور دون قيود

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن سفراء دول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا، قد طالبوا وزارة الخارجية الإسرائيلية، في الأسابيع الأخيرة بالسماح للفلسطينيين الذين يحملون جنسيتهم بالدخول عبر إسرائيل بدون قيود أسوة بالفلسطينيين القادمين من الولايات المتحدة.

ووفقا للصحيفة يأتي ذلك الطلب على خلفية دخول البرنامج التجريبي ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة حيز التنفيذ، والذي يسمح منذ يوليو بالمرور الحر عبر إسرائيل للفلسطينيين الحاملين للجنسية الأمريكية الذين يعيشون في الضفة الغربية وغزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا يعني أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين سيتمكنون من القدوم إلى إسرائيل دون أي قيود.

وبحسب الصحيفة فقد أوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية لمقدمي الطلبات من دول الاتحاد الأوروبي أن توفير مثل هذا الخيار "غير وارد".

وكانت الولايات المتحدة قد أصرت على مطلب معاملة الأمريكيين من أصل فلسطيني دون تمييز ، كجزء من إجراءات دخول إسرائيل لبرنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكي والذي يتطلب المعاملة بالمثل بين إسرائيل والولايات المتحدة فيما يتعلق بعلاقة الدولتين بالسياح من كليهما.