عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا لإسرائيل: اسمحوا للفلسطينيين الذين يحملون جنسيتنا بالمرور دون قيود

أرشيفية
أرشيفية

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن سفراء دول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا، قد طالبوا وزارة الخارجية الإسرائيلية، في الأسابيع الأخيرة بالسماح للفلسطينيين الذين يحملون جنسيتهم بالدخول عبر إسرائيل بدون قيود أسوة بالفلسطينيين القادمين من الولايات المتحدة.

ووفقا للصحيفة يأتي ذلك الطلب على خلفية دخول البرنامج التجريبي ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة حيز التنفيذ، والذي يسمح منذ يوليو بالمرور الحر عبر إسرائيل للفلسطينيين الحاملين للجنسية الأمريكية الذين يعيشون في الضفة الغربية وغزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا يعني أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين سيتمكنون من القدوم إلى إسرائيل دون أي قيود.

وبحسب الصحيفة فقد أوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية لمقدمي الطلبات من دول الاتحاد الأوروبي أن توفير مثل هذا الخيار "غير وارد".

وكانت الولايات المتحدة قد أصرت على مطلب معاملة الأمريكيين من أصل فلسطيني دون تمييز ، كجزء من إجراءات دخول إسرائيل لبرنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكي والذي يتطلب المعاملة بالمثل بين إسرائيل والولايات المتحدة فيما يتعلق بعلاقة الدولتين بالسياح من كليهما.

الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا وزارة الخارجية الاسرائيلية إسرائيل برنامج الإعفاء من التأشيرة الولايات المتحدة الفلسطينيين الأمريكيين من أصل فلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بهذه المناسبة.. الخميس إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص

"العاصفة دانيال" في طريقها إلى إسرائيل وتخوفات من حدوث فيضانات

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف

علامات الحسد والعين.. 18 علامة إذا وجدت إحداها فاعلم أنك محسود واتبع هذا العلاج

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

نجم الزمالك يكشف بالفيديو كواليس عودة بن شرقي للفريق

نجم الزمالك يعلن نبأ سارا لجماهير القلعة البيضاء بشأن زيزو

الجرام بـ1,877.. هزة قوية في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-9-2023

ترشيحاتنا

موعد انتهاء العاصفة دانيال.. الأرصاد توضح حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء

الرئيس الأوكراني: الأمم المتحدة لا ترغب في الضغط على روسيا

أبرزها «تريند»| حاكم الشارقة: نرفض تسجيل وإضافة كلمات أجنبية على اللغة العربية

مشيدًا بدعم مصر.. المنفي: كارثة الفيضانات أكبر من قدرات ليبيا

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13-9-2023

كليات بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الأول والثاني مطلوبة بسوق العمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبير صبري تثير الجدل بملابس ملفتة| شاهد

11 سببا وراء الإصابة بسرطان القولون.. نرتكب أغلبها

20 صورة من العرض الخاص لفيلم "فوى فوى" بطولة محمد فراج

برقم غير متوقع.. سعر فستان ريا أبي راشد الأحمر يثير الجدل

فيديو

تكهنات إصابة عادل إمام بالزهايمر تلاحقه مجددا.. وشيرين تحسم الجدل «فيديوجراف»

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ