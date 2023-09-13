بعد هزيمة منتخب مصر أمام تونس.. مجدي عبدالغني يطرح سؤالًا مثيرًا للجمهور

طرح الإعلامي مجدي عبد الغني سؤالًا لجمهوره عقب هزيمة منتخب مصر أمام منتخب تونس بثلاثية .

وكتب مجدي عبدالغني عبر حسابه بموقع فيسبوك: ما تقييمك لـ أداء منتخب مصر أمام تونس؟

وخسر منتخب مصر على يد منتخب تونس 1-3 ودياً، في اللقاء الذى جمعهما على ستاد الدفاع الجوي.

أحرز تونس الهدف عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء بأقدام العدونى في الدقيقة 2.

وجاء الهدف الثاني بالنيران الصديقة بأقدام حمدي فتحي بعد عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 7.

وسدّد عمر كمال عبدالواحد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 35.

وقضى منتخب تونس على آمال مصر وأحرز الثالث عن طريق حمزة رافع من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.