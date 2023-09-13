بسبب ضحايا الإعصار.. الإمارات تضيء برج خليفة بعلم ليبيا

أضاءت الإمارات برج خليفة بدبي بألوان علم ليبيا تضامنًا معها وشعبها في حادثها الأليم جراء الفيضانات التي أصابت شرق البلاد وخلفت خسائر بشرية ومادية هائلة.

وعرض برج خليفة على واجهته رسالة كتب فيها: "من أهل الإمارات إلى ليبيا وشعبها الشقيق.. قلوبنا وعقولنا معكم، اللهم احفظ ليبيا وشعبها".

كما نشر حساب برج خليفة فيديو عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وعلق على المقطع قائلا: "نضيء برج خليفة ‏تضامنا مع الشعب الليبي الشقيق على أثر الفيضانات التي أصابت البلاد، سائلين الله تعالى أن يجبر مصابهم، ويعوضهم خيرا".

وفي وقت سابق، وصل فريق الإمارات للبحث والإنقاذ إلى مطار بنغازي في ليبيا للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد وأودت بحياة الآلاف وخلفت دمارا هائلا.