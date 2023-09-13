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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يوم كامل لمعسكر "يلا كامب" بمدينتي الشيخ زويد والعريش.. تفاصيل

معسكر يلا كامب في
معسكر يلا كامب في مدينة الشيخ زويد

قضى المشاركون في معسكر "يلا كامب" ،والذي يتم تنفيذه تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء  ، يوما كاملا بمدينة الشيخ زويد وقريه السكاسكة بمدينة العريش  ، وذلك ضمن البرامج التي تهتم بها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة. 

 

الأماكن السياحية:

 

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن  المعسكر تضمن زيارة الأماكن السياحية بالمحافظة؛ إضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة الرياضية المختلفة، والأنشطة الخلوية والبحرية.

مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ العديد من الأنشطة الرياضية للشباب والفتيات، والتي  ستتيح للمشاركين فرصة القيام بالعديد من الأنشطة  المتنوعة ،   الى جانب القيام بزيارة منطقة السبخة ومناطق استخراج الملح، وبحيرة البردويل، للاستماع إلى صوت البحر الهادئ والاسترخاء مع  الجمال الطبيعي، كما ستقام جولات حرة في أسواق العريش. 

وأضاف إن إقامة معسكرات «يلا كامب» لأول مرة في مدينتي العريش والشيخ زويد، سوف تكون تجربة جديدة وفرصة للمشاركين لقضاء أوقات مميزة واستكشاف أراضٍ جميلة على شواطئ العريش والشيخ زويد .

 

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العريش معسكر يلا كامب مدينتي الأنشطة

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