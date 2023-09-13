صحف الإمارات اليوم.. مصر تعلن الحداد 3 أيام تضامنًا مع المغرب وليبيا.. مخاوف من انهيار سد جازا بسبب إعصار دانيال.. بوتين وكيم يلتقيان اليوم في قاعدة فضائية

بوتين وكيم يصلان إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية قبيل القمة المرتقبة بينهما

المنفي: كارثة الفيضانات أكبر من قدرات ليبيا

ليبيا.. مخاوف من انهيار سد جازا ونذر كارثة في الأفق

زلزال المغرب.. تواصل عمليات البحث رغم تلاشي الأمل في العثور على ناجين

مصر: الحداد 3 أيام تضامناً مع المغرب وليبيا

سلّطت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على العديد من الأخبار الإقليمية والعالمية، وكان من أبرزها زلزال المغرب والفيضانات التي أضرت بليبيا.

وقالت "الإمارات اليوم"، إن مصر، أعلنت أمس، الحداد ثلاثة أيام تضامناً مع ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال والإعصار في المغرب وليبيا.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، إلى «إعلان الحداد ثلاثة أيام في مصر تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا».

من جانبه، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً، إلى ليبيا والمغرب.

وفي الشأن العربي، ذكرت صحيفة "البيان"، أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة، يلتقي خلالها السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

ومن الصحيفة ذاتها، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الأربعاء إنه ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء لاتخاذ عدة تدابير لمواجهة تداعيات الفيضانات.

وأضاف المنفي في كلمة متلفزة على التلفزيون الرسمي الليبي أن "الكارثة أكبر من قدرت ليبيا ونطالب الدول الصديقة بالمساعدة العاجلة".

وقدم المنفي الشكر للدول التي قدمت المساعدات مشيرا إلى الجزائر ومصر وتركيا وفرنسا.

ومن صحيفة "الإمارات اليوم"، حذر مسؤولون في غرفة الطوارئ بالهلال الأحمر الليبي، من انهيار سد جازا في بلدة برسيس شمال شرقي ليبيا، فيما وصل عدد ضحايا السيول إلى أكثر من 5200.

وقال مسؤول محلي إنه «إذا انهار سد جازا ستحدث كارثة في مدينة برسيس».

ومن الصحيفة ذاتها، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق متفرقة بالبلاد يوم الجمعة الماضي إلى 2901 قتيل و5530 مصاباً، فيما تواصلت عمليات البحث رغم تلاشي الأمل بالعثور على ناجين.

وقالت الداخلية المغربية، في بيان، "في حصيلة محدثة أن عدد الوفيات بلغ 1643 بإقليم الحوز، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في بقية العمالات والأقاليم المعنية".

وأكدت وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وفتح الطرق التي تضررت جراء الزلزال، معبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

ومن صحيفة "الخليج"، أعلن عزيز اخنوش، رئيس الحكومة المغربية، عن تشكيل لجنة وزارية مكلفة بوضع برنامج استعجالي لتأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة من الزلزال الأعنف الذي ضرب البلاد.

عالميًا، ذكرت صحيفة "البيان"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية في شرق روسيا، حسبما أعلنت وكالات أنباء روسية الأربعاء، قبل قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تعتقد واشنطن أنها قد تفضي إلى اتفاق بشأن صفقة أسلحة لدعم الهجوم الروسي في أوكرانيا.

كما وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية بشرق روسيا لمحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشاد الزعيم الكوري الشمالي بـ"الأهمية الاستراتيجية" للعلاقة مع روسيا بعد وصوله الى أراضيها الثلاثاء في زيارة نادرة إلى الخارج للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.

ومن صحيفة "الاتحاد"، سقط عشرات القتلى في حريق اندلع اليوم الأربعاء في مبنى سكني في هانوي، بحسب حصيلة أولية أوردتها وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن السلطات المحلية في العاصمة الفيتنامية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنّه إثر الحريق "تمّ إنقاذ نحو 70 شخصاً، ونُقل إلى المستشفيات 54 شخصاً، بينهم عشرات القتلى".