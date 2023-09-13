تحرير 1075 مخالفة مرورية متنوعة في حملة بالقليوبية

شنت الأجهزة المرورية بالقليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق.

أسفرت الحملة بقيادة العقيد محمد النوتي وكيل ادارة المرور والعقيد محمود علام رئيس مباحث المرور، عن ضبط 1075 مخالفة مرورية، بينها 465 انتظار خاطئ للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و500 مخالفات متنوعة، وضبط 15 سائقًا بدون رخصة قيادة، و5 أخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 3 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز دراجتين غير مرخصتين، وتحرير 3 مخالفات ملصقات، و80 تصالح فوري، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فورياً 4000 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 20 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 20 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 1150 جنيهًا مصالحات.