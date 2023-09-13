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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنصورة: نحرص على الاهتمام بالطلاب الفلسطينيين باعتبارهم سفراء لنا

رئيس جامعة الممصورة
رئيس جامعة الممصورة

استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة  المنصورة، وفدا من جامعة فلسطين برئاسة  الدكتور  سالم صباح، رئيس مجلس أمناء جامعة فلسطين. 

وضم الوفد الفلسطيني كلا من الدكتور نادر حامد ابو شرخ، نائب رئيس جامعة فلسطين لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور سليم التلولي، مسئول شئون الجامعات والأنشطة الطلابية بسفارة فلسطين بالقاهرة، والدكتور حسن صباح، مدير العلاقات العامة بجامعة فلسطين، بحضور  الدكتور أحمد انور العدل المشرف العام علي ادارة الوافدين و سحر محمد العراقي  مدير ادارة الوافدين.
وفي البداية، رحَّب رئيس جامعة المنصورة بالوفد مؤكدًا على عمق الروابط والعلاقات الوطيدة بين مصر و دولة  فلسطين الشقيقة، وحرصه علي الاهتمام بالطلاب الفلسطينيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة وتقديم أفضل سُبل التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة باعتبارهم سفراء حقيقيين لجامعة المنصورة في بلادهم. 

وعبَّر الوفد عن سعادتهم البالغة بزيارة جامعة المنصورة مؤكدين علي اعتزازهم  بمكانه الجامعة العلمية والأكاديمية والسمعة العالمية المرموقة التي تتمتع بها وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم. 

وتناقش الطرفان علي امكانية بحث سبل التعاون الاكاديمي في كافة المجالات العلمية والثقافية والبحثية بين الجامعتين وكذلك امكانية عقد بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وجامعة فلسطين في مرحلتي (مرحلة البكالوريوس و مرحلة الدراسات العليا ) وللاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية لجامعة المنصورة.

الدراسات العليا والبحث العلمي جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة والبحث العلمي مرحلة الدراسات العليا

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