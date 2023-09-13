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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر حريصة على تجاوز أزمتي المغرب وليبيا

مجلس النواب
مجلس النواب

عبر النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، عن تقديره لتوجيهات الرئيس السيسي للقوات المسلحة والأجهزة المعنية بتقديم الدعم الفوري والاغاثة الإنسانية، للأشقاء في ليبيا والمغرب للتصدي لتداعيات الزلزال والفيضانات والسيول في ليبيا.

وقال النائب هذه التوجيهات تعبر عن قدرة مصر وإمكانياتها ووقفتها المساندة لأشقائها العرب.

وأوضح مجاهد نصار في تصريح صحفي له اليوم، أن مساعدة الأشقاء في ليبيا والمغرب، يؤكد مكانة مصر وريادتها عربيا ودوليا.

وأشاد  نصار بتوجيهات الرئيس وفتح جسر جوي لمساعدة الشعبين الليبي والمغربي، قائلا: مصر أول من تمد العون لأشقائها فى كل المحن.

وتابع النائب: توجيهات الرئيس السيسي للقوات المسلحة، بتقديم كافة أوجه الدعم الإنساني، من أطقم إغاثية ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، أكد ريادة مصر في دعم الأشقاء ويرسخ الأخوة التي تجمع مصر بكل من المغرب وليبيا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك تقديرا عربيا ودوليا كبيرا لمواقف مصر.

وقدم النائب مجاهد نصار، خالص تعازيه لشعبي المغرب وليبيا في ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا، مؤكدًا تضامن مصر لتجاوز هذه الفجيعة، وتخطي هذه المحنة الصعبة في أسرع وقت.

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