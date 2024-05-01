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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آمنة: رفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

 وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المحافظين برفع درجات الاستعدادات القصوى لاستقبال احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد والعطلات الرسمية التى أعلنتهاالحكومة،ة وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أية أعطال فى المرافق والخدمات ورفع كفاءة ونظافة الميادين والحدائق العامة واتخاذ ما يلزم لظهور المحافظات بالشكل الحضاري الذى يليق بها.

 

يأتي ذلك إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، بالعمل على جاهزية أجهزة الدولة والمحافظات لاستقبال احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع والعمل على راحة وسلامة المواطنين خلال تلك الاحتفالات  .

 

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مختلف المحافظات ستقوم بفتح الحدائق العامة، مع ضرورة تكثيف التواجد الميدانى  للأجهزة التنفيذية بالأماكن الترفيهية والحدائق والمتنزهات والشواطئ وكافة المناطق السياحية بالمحافظات، للعمل على راحة المواطنين الذين سيحتفلون بأعياد الربيع وشم النسيم.

 

ووجه اللواء هشام آمنة، غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بالوزارة بالعمل على مدار أيام الأجازة لمتابعة تطورات الأوضاع في المحافظات ، والتنبيه على غرف عمليات المحافظات بحل أى شكاوى للمواطنين والتواصل المستمر مع غرفة عمليات الوزارة في حالة أي أحداث طارئة وتوفير الخدمات والسلع الحيوية فى الأحياء والمدن والمراكز والقرى وتجهيز الحدائق والمنتزهات العامة والأماكن السياحية بالمحافظات وفتح الشواطئ العامة لاستقبال المواطنين .

 

وشدد اللواء هشام آمنة، علي أهمية التنسيق مع كافة الجهات المعنية للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة فى الأسواق خاصة المنتجات التى يقبل عليها المواطنين في تلك الأعياد والتوسع في إقامة معارض بيع السلع الغذائية والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات بأسعار مخفضة، والمتابعة المستمرة بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للقيام بحملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع والتزام التجار بالبيع بأسعار مخفضة للمواطنين وكذا التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ، بالإضافة الي تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين أجهزة المحافظات ورؤساء الأحياء والمدن ومديريات الصحة والطب البيطري والتموين خلال فترة الأعياد على الأسواق والمحال التجارية للسيطرة على عمليات تداول السلع الغذائية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمى للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وضبط أي مخالفات في هذا الشأن .

 

رئيس مجلس الوزراء التنمية المحلية شم النسيم

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آمنة: رفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع

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