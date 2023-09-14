عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب خطأ غير متوقع .. سحب اللقب من ملكة جمال كاليدونيا

لخطأ غير متوقع سحب
لخطأ غير متوقع سحب اللقب من ملكة جمال كاليدونيا

لسبب غير متوقع تم سحب اللقب من ملكة جمال كاليدونيا الجديدة بسبب خطأ في العد مما أدى خلال الحفلة النهائية  إلى تتويج إحدى المتسابقات  وذلك عن غير حق، و القيام بسحب اللقب منها.


على الجانب الآخر قد تم القيام بتتويج ماتيلدا لولون وهي تبلغ من العمر 25 عاماً وذلك بلقب ملكة جمال كاليدونيا الجديدة وذلك  خلال إحدى الامسيات ، إلا أنه في المقابل لن تمثل هذا الإقليم الواقع في جنوب المحيط الهادئ وذلك خلال انتخابات ملكة جمال فرنسا 2024، والمقرر القيام بإجراؤها في 16 ديسمبر المقبل.

وأقرت رئيسة لجنة ملكة جمال كاليدونيا الجديدة ستيلا لو فان هاو لوكالة "فرانس برس وذلك بحدوث خطأ مؤسف في العد خلال المرحلة النهائية التي تنافست فيها أربع شابات، مؤكدةً معلومات أوردتها قناة كاليدونيا الجديدة الأولى.

وبالتالي سيؤول اللقب إلى إيما غروسيه والتي تبلغ من العمر 21 عاماً التي حلت في المركز الرابع وذلك في النتيجة المطعون بها.

ملكة جمال ملكة جمال كاليدونيا الحفلة النهائية ملكة جمال فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال شديد الخطورة .. تحذير عاجل من العالم الهولندي إلى 3 دول

هل زيزو السبب؟ خالد الغندور يعلن خبرا مفاجئا عن فتوح في الزمالك

حارس الزمالك يعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي

صدمة بسبب إمام عاشور| بروفيسور نمساوي يكشف 11 مفاجأة عن إصابات لاعبي الأهلي.. موقف "أكرم" و"كريم"

بحبها من 10 سنوات.. أحمد خالد يكشف كواليس زواجه بطليقة «الفيشاوي»|فيديو

البيئة تغلق أحد شؤاطئ دهب بعد تعرض سيدة مصرية لهجوم قرش

بعد خسارة مصر أمام تونس | قرار عاجل من فيتوريا بشأن لاعبي الأهلي

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. لماذا أرسلت مصر الميسترال لسواحل ليبيا؟

موضوعات متعلقة

وسط سيول درنة.. مقطع فيديو لشاب ليبي يقاوم للنجاة

حمية غير متوقعة.. خبراء ملكيون يكشفون سر رشاقة أميرة ويلز كيت

امرأة تثير الجدل عبر إحدى المنتديات..أغرب عيد ميلاد لن تتوقع ماذا حدث

بتكلفة 4000 دولار شهريًا.. شركة عملاقة تعلن عن رحلة بحرية بدون نهاية|تفاصيل

وجبة إفطار سر احتفاظ الملكة إليزابيث الثانية بصحتها حتى عمر 96 عاما

واقعة طريفة في إنجلترا.. حصة يوجا تتحول إلى جريمة وهمية| ماذا حدث

وجاءت سكرة الموت بالحق.. مات هو يصلي أثناء قراءة الإمام |فيديو

أهله رفضوا استلامه.. فيديو مؤثر لمسن عثر على طفل تائه في الشارع

ترشيحاتنا

باتشيكو : أتمنى ضم محمد صلاح ودي بروين لبيراميدز ولا بديل عن المنافسة

الجمهور يطالب باللقب الأول | ما موعد مباراتي الأهلي وسيمبا في دوري السوبر الإفريقي ؟

بوتين يقبل دعوة كيم جونج أون لزيارة كوريا الشمالية

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين وتؤكد: العاصفة دانيال مرت وانتهت بسلام

رامي ربيعة يستفز جمهور الزمالك بشأن غرامة كهربا

روسيا .. برلماني يفجر مفاجأة بشأن حظر تطبيق واتساب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب خطأ غير متوقع .. سحب اللقب من ملكة جمال كاليدونيا

ملامح طبيعية.. هند صبري تستعرض جمالها بصورة جديدة

تايجر لافت.. مي حلمي تستعرض رشاقتها بصورة جديدة| شاهد

طريقة عمل فولية بالكراميل و الشيكولاتة

فيديو

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

إعصار دانيال مكمل طريقه.. مشاهد مرعبة للسيول تقتحم المنازل وسقوط العشرات بغزة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ