بسبب خطأ غير متوقع .. سحب اللقب من ملكة جمال كاليدونيا

لسبب غير متوقع تم سحب اللقب من ملكة جمال كاليدونيا الجديدة بسبب خطأ في العد مما أدى خلال الحفلة النهائية إلى تتويج إحدى المتسابقات وذلك عن غير حق، و القيام بسحب اللقب منها.



على الجانب الآخر قد تم القيام بتتويج ماتيلدا لولون وهي تبلغ من العمر 25 عاماً وذلك بلقب ملكة جمال كاليدونيا الجديدة وذلك خلال إحدى الامسيات ، إلا أنه في المقابل لن تمثل هذا الإقليم الواقع في جنوب المحيط الهادئ وذلك خلال انتخابات ملكة جمال فرنسا 2024، والمقرر القيام بإجراؤها في 16 ديسمبر المقبل.

وأقرت رئيسة لجنة ملكة جمال كاليدونيا الجديدة ستيلا لو فان هاو لوكالة "فرانس برس وذلك بحدوث خطأ مؤسف في العد خلال المرحلة النهائية التي تنافست فيها أربع شابات، مؤكدةً معلومات أوردتها قناة كاليدونيا الجديدة الأولى.

وبالتالي سيؤول اللقب إلى إيما غروسيه والتي تبلغ من العمر 21 عاماً التي حلت في المركز الرابع وذلك في النتيجة المطعون بها.