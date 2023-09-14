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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

مشروعات تدوير المخلفات للاستفادة منها ضمن أنشطة ثقافة الفيوم

صدى البلد

ضمن البرامج التثقيفية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الهادفة للتوعية بالحفاظ على البيئة، قدم فرع ثقافة الفيوم خلال اليومين الماضيين، عدة فعاليات في هذا السياق، حيث عقدت مكتبة قلمشاة الفرعية محاضرة بعنوان ''التلوث ومشروعات تدوير المخلفات''، ناقشت خلالها لمياء أحمد صوفي رائدة ريفية بقلمشاة، أشكال التلوث البيئي، وأشارت إلى المشروعات التي تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني لتوعية أفراد المجتمع، وتدوير المخلفات للاستفادة منها قدر المستطاع،  وإعادة استخدامها في أغراض أخرى مفيدة.

وفي السياق ذاته، أعدت مكتبة منية الحيط حوارا مفتوحا حول ''كيفية الحفاظ على البيئة'' أداره أحمد محمد السيد مسئول النشاط بالموقع، تحدث خلاله عن تعريف البيئة، وأكد على أهمية الحفاظ على عناصرها من التلوث بأشكاله المختلفة.

جاء ذلك بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.

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ومن ناحية أخرى نظمت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم ورشة حكي لقصة بعنوان ''النصيحة الغالية'' تأليف إسماعيل عبد الفتاح، نفذتها مها عويس أمينة المكتبة، إلى جانب محاضرة بعنوان ''تنمية المهارات الحياتية لدي الأطفال''، أكدت خلالها عزة رفعت مسئول مكتب الخدمة الاجتماعية بإدارة غرب الفيوم التعليمية، على ضرورة أن يعتاد الطفل على إتقان المهارات الحياتية منذ الصغر، على سبيل المثال، تنظيف البيئة من حوله، سواء في المنزل أو المدرسة أو الشارع، ثم أوضحت بعض المهارات التي ينبغي على الطفل تعلمها منها مهارة التواصل مع الآخرين، والإنصات، واستخدام مهارات البحث للوصول إلى الحقيقة.

كما نفذت سناء قناوي ورشة لعمل ''عروسة المولد'' بمكتبة مطرطارس قدمها التمكين الثقافي بالفرع، وأخرى من عجينة السيراميك لقسم الجمعيات الثقافية، نفذتها أماني عبدالتواب مسئولة النشاط.

بينما نظم بيت ثقافة أبشواي محاضرة بعنوان ''تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة ومواجهة التحديات''، تحدث خلالها شعبان إبراهيم، حول مفهوم الترشيد، وأنواع الطاقة، وأهمية ترشيد الاستهلاك، كذلك التحديات التي تواجه الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة.

قصور الثقافة البرامج التثقيفية التلوث البيئي الهيئة العامة لقصور الثقافة الصعيد الثقافي الخدمة الاجتماعية

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