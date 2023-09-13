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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الإعلان عن تفاصيل الدورة الـ16 لمهرجان سماع الدولى بالأعلى للثقافة الأحد

صدى البلد

يعقد الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس مهرجان سماع الدولى للإ نشاد والموسيقى الروحية،  مؤتمرا صحفيا، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، يوم الاحد المقبل الموافق 17 سبتمبر 2023 بالأعلي للثقافة الساعة الرابعة والنصف عصرا للإعلان عن تفاصيل بدء المهرجان والفرق المشاركة والمكرمين وأماكن العروض ومواعيد إقامته وورش العمل التي تتخلله، وضيف شرف المهرجان والجهات المشاركة، بالإضافة للاعلان عن تفاصيل حفلي الافتتاح والختام.

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يقام المهرجان بالتعاون مع قطاعات الوزارة المختلفة متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة إيمان نجم ، المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمى الأمين العام،  صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش ، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب ووزارة الآثار والتنشيط السياحي، بحضورحشد كبيرمن القيادات، ومن المقرر إنطلاق بدء فعاليات المهرجان فى دورته السادسة عشر فى الفترة من 22 حتى 28 سبتمبر الجارى على مسرح السور الشمالي.

سيعرض المؤتمر فيلم تسجيلى عن مهرجان سماع الدولى فى الدورات السابقة ويتحدث الفنان انتصارعن رحلته فى تأسيس المهرجان على مدار 15 سنة والتى أصبح لها مكانة دولية على مستوى العالم، ولوحة الشرف التى تضم أهم الشخصيات المكرمة.

سماع الدولي الإحتلال الإنجليزي التنمية الثقافية الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتور وليد قانوش العلاقات الثقافية الخارجية

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