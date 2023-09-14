برلمانية تشيد بتوجيهات الرئيس لدعم ضحايا الكوارث: مصر لن تتخلى عن دورها

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بموقف الرئيس السيسي، عربيًا ودوليًا الداعم لليبيا، وتوجيهاته بتقديم الدعم اللازم إلى ليبيا، بالتزامن مع الكارثة التي شهدتها بعض مدن المنطقة الشرقية بسبب إعصار دانيال.

و أكدت “ عطوة ” فى تصريحات لها اليوم أن توجيه الرئيس السيسي للقوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني للأشقاء في المغرب وليبيا جراء الزالزل والعاصفة دانيال، وإعلان الحداد العام في مصر ثلاثة أيام تضامنًا مع البلدين في ضحايا الكوارث، يؤكد أن مصر دائمًا هي السند والعون للأشقاء العرب ولن تتخلى أبدًا عن دورها كشقيقة كبرى.

وأضافت عطوة أن وقفة مصر المساندة لليبيا تنطلق من مساندتها الدائمة والسابقة في كل المناسبات سواء لليبيا أو السودان أو لبنان أو غيرها، مشيرة إلى أن الشعب الليبي والقيادات الليبية وجهت الشكر لمصر بعد هذا الموقف الجدير بالاحترام.

وأوضحت مايسة عطوة، أن الرئيس السيسي يضع ضمن أولوياته دائمًا، ترسيخ جهود مصر في دعم دول المنطقة العربية خلال تلك الأزمة الإنسانية الراهنة ومؤازرتها في محنتها الصعبة والاستثنائية،