عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مُعزياً ضحايا المغرب وليبيا

حزب مصر أكتوبر: دعم ومساندة مصر للأشقاء يعزز دورها الريادي

جيهان مديح، رئيس
جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر

ثمنت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، الدعم الكبير الذي تقدمه مصر للأشقاء في ليبيا والمغرب، والذي يعكس ريادتها العربية والإقليمية، ويؤكد دورها التاريخي في دعم ومساندة الدولة العربية خاصة والدولة الصديقة بوجه عام، من منطلق المبدأ المصري القائم على نشر السلام والاستقرار في كل بلدان العالم، والذي ظهر جليًا في تعاملها مع الأزمات التي تعرضت لها سوريا ولبنان وتركيا، والسودان مؤخرًا.

 

وقالت "مديح"، في تصريحات صحفية اليوم، إن مصر دائما ما تسارع لمساندة ودعم الأشقاء، لاسيما ليبيا التي تحسب على الجوار المصري، وامتداد لأمنها القومي، والتقارب الجغرافي معها، لذلك أخذت ليبيا اهتمامًا كبيرًا من مصر التي لم تتأخر لحظة عن مساعدتها، مشيرة إلى أن هذا التقارب المصري الليبي يدعم قوة العلاقات التاريخية بين البلدين.

 

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الاهتمام الشخصي من الرئيس السيسي وحرصه  على أن يشهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا، يؤكد الدور الكبير الذي تقوم به مصر لدعم الأشقاء في ليبيا، وكذلك المغرب التي سارع الرئيس السيسي بإصدار توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية بتقديم كل سبل الدعم اللازمة لها.

 

وشددت رئيس حزب مصر أكتوبر، على ضرورة أن تكون تلك الكوارث التي تعرضت لها ليبيا، رسالة للأشقاء بأن يتحدوا خلف المؤسسات الوطنية، وتجنيب المصالح الشخصية، والبحث عن حلول تجاه التحديات التي تواجه الشعب الليبي.

واختتمت بتقديم واجب العزاء للشعبين الليبي والمغربي في ضحايا الكوارث التي تعرضوا لها، سواء زلزال المغرب، أو إعصار ليبيا.

جيهان مديح ليبيا المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

100 ألف جنيه مساعدات حكومية عاجلة لأسر المصريين المتوفين بـ ليبيا وإعفاء من مصروفات الدراسة

حارس الزمالك الشاب يصدم الجميع ويعلن اعتزاله نهائيا

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

بالقرب من سد النهضة.. زلزال خطير يضرب إريتريا

من جديد.. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب وشوبير

اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

ترشيحاتنا

10 مشاهد لأسر ضحايا درنة.. القصة المأساوية لقرية الشهداء في بني سويف| فيديو

عامل يتخلص من حياة كلب بعد الاعتداء عليه بالمنوفية

خطة الحكومة لمواجهة تلوث الهواء الحاد خلال فصلي الخريف والشتاء.. تفاصيل

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

تفوق على هالاند.. تريزيجيه ثالث أسرع لاعبي العالم وصلاح مركز 12

مستعدين نرفع الكأس.. الشناوي يعلق على مباراة اتحاد العاصمة بالسوبر الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقاطع فيديو صادمة ترصد قيام حيوان أليف بسرقة الجيران في ويلز |شاهد

حذر إمام عاشور.. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص وموديست؟

على طريقتها.. نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها

فيديو يبكي القلوب.. أب ليبي يشهد انتشال ابنه بعد العاصفة دانيال بـ درنة

فيديو

تفاصيل هجوم سمكة قرش دهب على سيدة مصرية

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ