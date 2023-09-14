مستعدين نرفع الكأس.. الشناوي يعلق على مباراة اتحاد العاصمة بالسوبر الإفريقي

حضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال محمد الشناوي عن المباراة: "مستعدين، وعملنا معسكر في النمسا لبداية الموسم، فريق اتحاد العاصمة فريق كبير، ونحن سُعداء بوجودنا في بلدنا الثانية ‎السعودية، وبإذن الله نرفع الكأس غداً".

ومن المقرر أن ينطلق مران الفريق في التاسعة والربع مساء اليوم، ويقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف، والذي يستضيف المباراة.



ويعقد الجهاز الفني للفريق محاضرة في فندق الإقامة لشرح بعض الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة.