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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يجدد عقد أحمد مهيب لاعب السلة 4 مواسم

صدى البلد

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تجديد عقد أحمد مهيب لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال»، ليستمر في صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

وأوضح العوضي أن اللاعب وقع على عقود الاستمرار في النادي لمدة 4 مواسم قادمة، بعدما ساهم بقوة في البطولات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وأردف العوضي بأن النادي ينتظر الكثير من اللاعب في الفترة المقبلة، خاصة أن فريق رجال السلة ينافس على العديد من الألقاب سواء على الصعيد المحلي أو البطولات القارية وكأس العالم للأندية.

وأشار  إلى أن تجديد عقد مهيب يعد خطوة مهمة في إطار الحفاظ على العناصر المميزة بالفريق، وتوفير حالة من الاستقرار تساعد الجهاز الفني على تجهيز الفريق من أجل المنافسة على كل البطولات.
 

خالد العوضي أحمد مهيب بالنادي الأهلي الصعيد المحلي كأس العالم للاندية

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