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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

جماهير الأهلي تحتشد في ملعب الطائف قبل مواجهة السوبر الإفريقي | صور

صدى البلد

احتشدت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ملعب الملك فهد بالمدينة الرياضية بالطائف قبل مواجهة اتحاد العاصمة علي لقب السوبر الإفريقي.

ووصلت حافلة الفريق الأحمر إلى ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة أخيرة للاعبي الفريق؛ لتأكيد خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني تشكيل الفريق لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم.

خط الهجوم: محمود كهربا.

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جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ملعب الملك فهد بالمدينة الرياضية بالطائف اتحاد العاصمة لقب السوبر الأفريقي الفريق الأحمر

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