اليونان تسعى لتوسيع دور الجيش لتعزيز الحماية المدنية ومواجهة الكوارث المناخية.. تفاصيل

قالت صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 إن هناك مناقشات دائرة في الوقت الحالي في دوائر صنع القرار بالبلد الأوروبي، بشأن مشاركة أكبر وفعالية أوسع للقوات المسلحة اليونانية في الحماية المدنية، كجزء من جهود الحكومة لتعزيز قدرات الاستجابة في حالة وقوع أحداث مناخية كارثية مثل العاصفة دانيال.

وأشارت "كاثيميريني" إلى أن المناقشات تجري بين مكتب رئيس الوزراء اليوناني ووزارات الدفاع الوطني وأزمة المناخ والحماية المدنية من أجل التوصل إلى الحل الأفضل.

وأوضحت أن المناقشات تدور بالتحديد، فيما يتعلق بالاستجابة السريعة لأجهزة الدولة، وإعداد خطة من شأنها تحويل جزء كبير من الحماية المدنية إلى وزارة الدفاع الوطني للتعامل مع الظروف الجوية القاسية مثل الفيضانات والحرائق.

ومن الناحية العملية، من المتصور أن يقوم الجيش بعمليات البحث والإنقاذ بمجرد تحديد التهديد، إما من خلال مركز التنسيق الوطني للعمليات وإدارة الأزمات، حيث يشارك الجيش بحكم الأمر الواقع، أو على المستوى المحلي.

وإذا ثبت أن هناك مشكلة ناجمة عن سوء الأحوال الجوية في أي جزء من البلاد، فستكون القوات المسلحة قادرة على العمل دون الحاجة إلى انتظار طلب سابق، والذي جاء حتى الآن من وزارة الأزمات المناخية وبعبارة أخرى، ستكون طائرة هليكوبتر قادرة على الإقلاع على الفور، ويمكن توفير المركبات أو السفن الأخرى التي تكون القوات المسلحة على أهبة الاستعداد يوميا.

وقالت الصحيفة اليونانية إن الهدف هو تجنب كوارث وأزمات مثل تلك التي وقعت في يناير 2022 عندما تقطعت السبل بالسائقين لعدة ساعات في سياراتهم في منطقة أتيكي أودوس، والتي شهدت استجابة القوات المسلحة بعد تأخير طويل.

وستتطلب المشاركة الفورية للقوات المسلحة أيضًا تغييرات مؤسسية تسمح لوزارة الدفاع الوطني باتخاذ الخطوات اللازمة لكن بعض المصادر قالت لصحيفة كاثيمريني إن تعبئة القوات المسلحة في هذه المرحلة قد تكون مؤقتة لحين حصول وزارة التغير المناخي على الإمكانيات اللازمة.