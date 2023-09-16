المهندس الثعلب.. استغل علمه في الإيقاع بالفتيات وابتزازهن بأمور مخلة بالشرف

تخرج مصطفى أحمد من كلية الهندسة قسم الكمبيوتر وبدلا من أن يستغل علمه في إفادة نفسه ووطنه، فقام بالدخول على نظام معلوماتي محظور الدخول عليه وقام بنسخ بيانات ومعلومات سمحت له بالدخول على هواتف الفتيات والحصول على فيديوهات وصور لهن ونسخ محادثات خاصة بهن وهددهن بإفشاء أمور خادشة بالشرف.



جاء التهديد مصحوبًا بطلب التكليف للفتيات «ميرنا، رباب، فاطمة» بإرسال صور تظهر مواطن العفة من أجسادهن وقد تمكن من الحصول على بعضها بعد اخترق نظام الهاتف لبعضهن وصاحبه طلبه تصوير مواطن العفة منهن وإرسال تلك الصور إليه وأرسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية ونشر صور عن طريق الشبكة المعلوماتية.



تقدمت الفتيات وأهلهن ببلاغات إلى العقيد أحمد محمد مفتش المباحث الذي دلته تحرياته إلى صحة الواقعة وفق ما أبلغن به الفتيات بقصد الحصول على منفعة جنسية وتمكن من ضبطه بناءا على قرار من النيابة العامة وعثر معه على هاتفه المحمول وجهاز الحاسوب الآلي المستخدمان في ارتكاب الواقعة.



وبفحص عبد الرحمن محسن بقسم المساعدات الفنية لجهاز الهاتف المحمول الخاص بالمهندس تبين بإنشائه حساب خاص على موقع معين يمكنه من إنشاء صفحات وهمية ومزيفة لكافة التطبيقات على الشبكة المعلوماتية واختراق حساب الفتيات المجني عليهم والاستيلاء على محتوياتها وبفحصه جهاز الحاسب الآلي المملوك للمتهم تبين احتوائه على العديد من الملفات والصور ومقطاع الفيديو وبيانات من حسابات المجني عليهم.



وقررت النيابة العامة إحالته لمحكمة الجنايات التي قضت برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف السيد بدير وشيرين صلاح حمدي وبحضور عمرو الطاهر وكيل النيابة وأمانة سر هاني أحمد السيد بمعاقبته بالسجن 7 سنوات عما نسب إليه ومصادرة الأجهزة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية.