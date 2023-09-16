أسعار اليورانيوم تقفز إلى أعلى مستوياتها في 12 عاماً

ارتفعت أسعار معدن اليورانيوم المستخدم في توليد الطاقة النووية إلى أعلى مستوى ‏له منذ 12 عاماً، حيث أصبحت الطاقة النووية مرة أخرى أحد الوسائل المفضلة في ‏الحصول على الكهرباء.‏

وتشير صحيفة فايننشال تايمز إلى أن أسعار اليورانيوم ارتفعت بنسبة 12% خلال ‏الشهر الماضي وحده، لتصل إلى 65.50 دولاراً للرطل الواحد، وهو الأعلى منذ ‏عام 2011، قبل كارثة انفجار محطة فوكوشيما النووية في اليابان.

ويعود ارتفاع الأسعار إلى زيادة التوجه نحو الطاقة النووية حيث تدرك الحكومات ‏أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية لا تستطيع القيام بالمهمة بمفردها لأن الشبكات ‏الوطنية تحتاج إلى كهرباء قابلة للتوزيع.‏

وقال المدير المالي لشركة ‏Cameco، ثاني أكبر منتج لليورانيوم في العالم: "لدينا ‏تركيز على أمن الطاقة يتعارض مع التركيز على الطاقة النظيفة".‏

لقد عانت سوق اليورانيوم من الركود منذ كارثة فوكوشيما، مما يعني أنه لم يتم ‏استثمار الكثير في نمو الطاقة الإنتاجية. والآن، يبدو أن الأمور تتغير سريعاً، وهذا ‏قد يعني النقص في المعروض من اليورانيوم.‏

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن أسعار اليورانيوم ارتفعت بنسبة ‏‏30% منذ بداية العام الجاري مع بدء تشغيل محطات الطاقة النووية الجديدة وتمديد ‏عمر المحطات القديمة، مما تسبب في زيادة الطلب في مواجهة العرض المحدود.‏

وقد أصبحت هذه القيود أكثر خطورة في الآونة الأخيرة بعد الانقلاب العسكري في ‏النيجر، التي توفر 5% من اليورانيوم العالمي وما يصل إلى ربع اليورانيوم الذي ‏تستورده أوروبا. ‏

ولا يقتصر الأمر على النيجر فحسب، فإن روسيا تعد واحدة من أكبر موردي ‏اليورانيوم، ومن ثم، هناك مخاوف بين المحللين من أن الاتحاد الأوروبي ‏والولايات المتحدة قد يقرران فرض عقوبات على صناعة اليورانيوم في روسيا، ‏الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على تأمين الإمدادات لصناعة الطاقة النووية.‏