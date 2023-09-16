حزب الشعب الجمهوري يبدأ أول معسكراته لإعداد القادة

تحت شعار شباب الغد قادة المستقبل، يبدأ حزب الشعب الجمهوري أول معسكراته لإعداد القادة ضمن سلسلة من المعسكرات التي ترعاها أمانة الشباب المركزية برئاسة نشأت حتة أمين الأمانة وذلك بناءً على توصيات المنتدى الأول لحزب الشعب الجمهوري الذي أقيم هذا العام بمحافظة البحر الأحمر .

ينعقد المعسكر خلال الفترة من ١٥ : ١٨ سبتمبر الجاري بالاسكندرية عروس البحر الأبيض بحضور ممثلي أمانات الشباب بمحافظات " الاسكندرية، مطروح الغربية ، المنوفية ، البحيرة ، الفيوم، كفر الشيخ ، الجيزة " .

يأتي هذا المعسكر في إطار حرص الحزب على التواصل الدائم مع الشباب وتأهيلهم للقيادة من خلال برامج تدريبية متخصصة لرفع الوعي لديهم وتنمية مهاراتهم الشخصية لتمكينهم من التأثير الفاعل في المجتمع .

بدأ المعسكر بجلسة افتتاحية تم خلالها التعريف بأهداف المعسكر وميثاق العمل خلال الأيام القادمة تبعتها ورشة عمل لكسر الجليد أدارتها أحلام وليد عضو أمانة الشباب المركزية_ المدرب المعتمد بوزارة الشباب والرياضة.

وذلك في خطوة حقيقية لتمكين الشباب وتوظيف الكوادر الشبابية بالحزب.