خبيرة توضح مخاطر الإفراط في تناول حلوى المولد

مع اقتراب المولد النبوي الشريف، يستعد الكثير من الأشخاص لشراء حلوى المولد، ويفضل أغلب المصريين الاحتفال بالمولد بتناول الحلوي رغم أنها تحتوي على العديد من المكونات التي تساهم في زيادة السعرات الحرارية، مثل السكر، والزبدة، والدقيق الأبيض، وغيرها، من المواد الضارة للصحة.

وأكدت الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن حلوى المولد، تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة فيجب تناولها كمية قليلة وعدم الإفراط فيها،حيث تسبب مخاطر صحية كبيرة منها مرضى السكري و مرضى السمنة.

وأضافت أن أضرار الإفراط في تناول حلويات المولد كثيرة منها :-

⁃ السكر المرتفع في حلوى المولد يزيد من مضاعفات لمرضى القلب، لأن يجعل الجسم يفرز الأنسولين الذي يتسبب في زياد الأوعية الدموية، ويؤدي إلى ضيق وتصلب في الشرايين.

⁃ تحتوي حلويات المولد على نسبة عالية من السعرات الحرارية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن، خاصةً عند تناولها بكميات كبيرة.

- تحتوي حلويات المولد على نسبة عالية من السكر، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، خاصةً لمرضى السكري.

⁃ ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم:تحتوي حلويات المولد على نسبة عالية من الدهون المشبعة،

- مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

⁃ تحتوي حلويات المولد على نسبة عالية من السكر، مما قد يؤدي إلى تسوس الأسنان.