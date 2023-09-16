إعفاء المتعثّرين | نوفا الإيطالية تبرز أمرًا عاجلًا من الرئيس السيسي

نشرت وكالة أنباء "نوفا" الإيطالية ،اليوم السبت، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور من 3.500 جنيه إلى 4.000 جنيه (حوالي 129 دولارا)، لجميع موظفي الدولة، وزيادة حد الإعفاء الضريبي 25 في المائة، ومن 36.000 جنيه إلى 45.000 جنيه (حوالي 1.400 دولار) لموظفي الدولة.

وأمر الرئيس السيسي بزيادة العلاوة الاستثنائية لتكلفة المعيشة إلى 600 جنيه (19 دولارا)، مقارنة بالـ 300 جنيه الحالية لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة والكيانات الاقتصادية وقطاع الأعمال والشركات في القطاع العام، أي إجمالي 11 مليون مواطن.

وذكرت "نوفا" الإيطالية أن الرئيس السيسي قد أمر بإعفاء المدينين المتعثرين من فوائد وغرامات التأخير في سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بنهاية عام 2024.