روسيا تسقط مسيرتين أوكرانيتين قبالة ساحل القرم

قالت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تلجرام، إن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين أطلقتهما أوكرانيا قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم. ولم تذكر الوزارة إن كان ذلك أسفر عن أضرار أو إصابات.

وتتكرر منذ أشهر هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية مستهدفةً بشكل أساسي شبه جزيرة القرم والمناطق الروسية القريبة من أوكرانيا، كما تصل بعض المسيرات إلى العاصمة الروسية موسكو.

ويوم الأربعاء، وجهت صواريخ كروز بعيدة المدى، التي قدمتها المملكة المتحدة وفرنسا، ضربة قوية لأسطول البحر الأسود الروسي الذي يتباهى به كثيرًا في ميناء سيفاستوبول.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية للمشهد في منشأة إصلاح الحوض الجاف في سيفمورزافود سفينتين متفحمتين.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية يوم الجمعة إن سفينة الإنزال البرمائية الكبيرة مينسك "دمرت وظيفيا بشكل شبه مؤكد".

وبجانبها، إحدى الغواصات الروسية العاملة بالديزل والكهرباء من طراز كيلو، وهي روستوف أون دون - المستخدمة لإطلاق صواريخ كاليبر كروز على بعد مئات الأميال داخل أوكرانيا - "من المحتمل أن تتعرض لأضرار كارثية".