بينهم منزل زيلينسكي.. بيع 100 عقار مرة واحدة في القرم بأمر روسي

قالت السلطات الموالية لروسيا في شبه جزيرة القرم، اليوم السبت، إنها تخطط لبيع حوالي 100 عقار لأوكرانيين، بما في ذلك عقار مملوك للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.

وقال فلاديمير كونستانتينوف، رئيس برلمان القرم، إن العقارات المؤممة ستباع "قريبا"، وإن السلطات عقدت المزادات الثمانية الأولى لعقارات شخصيات أوكرانية، وفقا لرويترز.

وذكر كونستانتينوف إن ثمن عقود البيع بلغت أكثر من 815 مليون روبل (8.51 مليون دولار).

وقالت السلطات التي نصبتها روسيا في شبه جزيرة القرم في فبراير إنها قامت بتأميم حوالي 500 عقار في شبه جزيرة القرم، بما في ذلك بعض العقارات المملوكة لكبار السياسيين وشخصيات شهيرة ورجال أعمال أوكران .

وتسيطر موسكو على شبه جزيرة القرم، منذ عام 2014.