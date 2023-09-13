عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكثر من مجرد قمة بين زعيمين.. خبير يكشف سرًا خطيرًا عن الزيارة

كيم وبوتين
كيم وبوتين

التقى كيم وبوتين في ميناء فضائي روسي لإجراء محادثات حول صفقات سلاح  محتملة
أشعلت زيارة الزعيم الكوري الشمالي تحذيرات واشنطن  للدولتين 
تسعى بيونج يانج للحصول على الغذاء والتكنولوجيا الروسية

أجرى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات استمرت ساعات في ميناء فضائي روسي، اليوم الأربعاء، وذلك في  لقاء نادر  أثار مخاوف غربية من أن يقدم الزعيم الكوري الشمالي دعمًا عسكريًا للرئيس الروسي  في أوكرانيا، وفق ماذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية.

بعد اجتماع «كيم» و«بوتين» فيها.. تفاصيل عن قاعدة فوستوشني الفضائية الروسية

تحدثا ساعة ولم يوقعا أي اتفاقية.. تعليق الكرملين بعد لقاء بوتين وكيم

ماذا فعل زعيم كوريا الشمالية قبل محادثاته الرسمية مع بوتين.. تفاصيل مهمة

صحف السعودية: 5300 قتيل و20 ألف نازح في درنة جراء السيول.. وبوتين يستقبل كيم.. وعزل بايدن بـ«نشر ثقافة الفساد».. وولي العهد يستعرض مع سلطان عمان العلاقات الأخوية

ابتسم الزعيمان وتصافحا عندما التقيا في ميناء فوستوشني الفضائي في منطقة أمور بأقصى شرق روسيا.

تعد هذه رحلة نادرة لكيم إلى الخارج، وهي الأولى له بعد ثلاث سنوات من العزلة الوبائية، وعلامة على مدى تأثير حرب الكرملين على أهمية أصدقائه القلائل المتبقين.

 

دعم "الكفاح المقدس" لروسيا


والتقى الرجلان عند مدخل مبنى تجميع مركبات الإطلاق الفضائية، حيث قال بوتين إنه "سعيد برؤية" كيم، وشكر الزعيم الكوري الشمالي مضيفه على دعوته لزيارة روسيا "على الرغم من انشغاله".

كما هنأ بوتين كيم بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس بلاده، والتي احتفلت بها كوريا الشمالية يوم السبت.

وكان الاتحاد السوفييتي، الدولة السابقة لروسيا، أول دولة تعترف بكوريا الشمالية عندما تأسست في عام 1948، ودعم كوريا الشمالية في حربها ضد كوريا الجنوبية في الفترة من 1950 إلى 1953.

والآن يبدو أن الدور قد حان على كوريا الشمالية لتقديم المساعدة لروسيا.

وعرض كيم على بوتين "دعم بلاده الكامل وغير المشروط" لما أسماه "معركة روسيا المقدسة" للدفاع عن مصالحها الأمنية، في إشارة واضحة إلى حرب بوتين لأوكرانيا في فبراير2022 ، وتعهد بأن كوريا الشمالية "ستكون دائما جنبا إلى جنب مع روسيا في المنطقة ، وضد الحرب الإمبريالية".

وبعد أن قاما بجولة في الميناء الفضائي، أجريا محادثات بين وفديهما ثم عقدا اجتماعًا فرديًا.

وقبل لقائه مع بوتين، كتب كيم في سجل الزوار: "إن مجد روسيا، التي أنجبت أول مستكشفي الفضاء، سيكون خالدا".

وتناول الزعيمان العشاء من الأطباق المحلية بما في ذلك سلطة مع البط مع التين والنكتارين وفطائر السلطعون وحساء السمك وسمك الحفش والنبيذ الأبيض والأحمر الروسي.

 

وردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كان هو وكيم سيناقشان أمر  صفقات أسلحة، قال بوتين إنهما سيجيبان على "جميع الأسئلة" وأن "هناك وقتا لذلك"، حسبما ذكرت وكالة أنباء ريا نوفوستي الرسمية.

واقترح بوتين أيضًا أن روسيا يمكن أن تساعد كوريا الشمالية في تطوير الأقمار الصناعية، مشيرًا إلى أن كيم "يُظهر اهتمامًا كبيرًا بتكنولوجيا الصواريخ".


وبعد لقائه مع كيم، قال بوتين إن الزعيم الكوري الشمالي لديه "برنامج كبير" ينتظره، وسيواصل جولته في روسيا بزيارات مخطط لها إلى مدينتي كومسومولسك أون أمور وفلاديفوستوك في أقصى الشرق.


وقال كيم إن زيارته لروسيا، وهي الأولى له منذ عام 2019، أظهرت أن حكومته "تعطي الأولوية للأهمية الاستراتيجية" للعلاقات بين البلدين.

وخلال جولته في الميناء الفضائي، طرح كيم أسئلة تفصيلية حول التكنولوجيا المستخدمة بالمحطة .
وفي الأشهر الأخيرة، حاولت حكومته مرتين وفشلت في إطلاق ما تقول إنه قمر تجسس صناعي.

 

ويقول الخبراء إن روسيا تحتاج إلى قذائف مدفعية في الوقت الذي تحاول فيه صد الهجوم المضاد الأوكراني، بينما تسعى كوريا الشمالية للحصول على مساعدات في مجال الطاقة والغذاء، فضلاً عن المساعدة الروسية في تطوير برامجها للأسلحة.

وحذر البيت الأبيض كوريا الشمالية مرارا من إبرام أي صفقة أسلحة مع روسيا، لأن ذلك من شأنه أن ينتهك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي دعمتها روسيا في الماضي.

ونفى البلدان الاتهامات الأمريكية السابقة بأن بيونج يانج ستزود موسكو بالأسلحة.

 

ماوراء الكواليس ولم يعلنه الإعلام الروسي

 

وقال جون بارك، مدير المشروع الكوري في مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية التابع لكلية كينيدي بجامعة هارفارد، إن الكثير مما تم الاتفاق عليه في اجتماع كيم وبوتين ربما تم تحديده مسبقًا.

وأضاف: "لن يجتمع الروس والكوريون الشماليون بهذه الطريقة إلا إذا تم إبرام الاتفاقات بالفعل".


وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه بينما تحافظ روسيا على موقفها في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن، فإن "هذا لا يمكن، ولا ينبغي، ولن يكون عقبة أمام مواصلة تطوير العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية".

 

وقال مراقبون، انه في أول زيارة خارجية له منذ أربع سنوات، استقلّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قطاره الخاص وقصد به روسيا، ليلتقي رئيسها فلاديمير بوتين في قمة كان  عنوانها غير المعلن من الجانبين هو التعاون العسكري.


وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن كيم حل ضيفاً على روسيا برفقة مسؤولين بارزين من الجيش ومتخصصين في صناعة السلاح، مشيرةً إلى صفقة محتملة لتزويد موسكو بالسلاح لدعم موقفها في الحرب الدائرة بأوكرانيا منذ أكثر من عام ونصف.

ويقول محللون إن كوريا الشمالية ربما تمتلك عشرات الملايين من القذائف المدفعية والصواريخ المصنوعة وفقاً لتصاميم سوفيتية، ويمكن أن تمنح الجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا دفعة قوية.

وقالت الصحيفة إن الزعيم الكوري الشمالي يرافقه مسؤولون مرتبطون بجهود بيونج يانج لامتلاك أقمار اصطناعية لأغراض التجسس، وغواصات تعمل بالطاقة النووية ومزوَّدة بصواريخ باليستية.

ويرى خبراء أن كوريا الشمالية ستكافح من أجل الحصول على مثل هذه القدرات دون مساعدة خارجية، «على الرغم من أنه ليس واضحاً ما إذا كانت روسيا ستتشارك مثل هذه التكنولوجيات الحساسة».

التكنولوجيا الروسية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الروس الذكرى الخامسة الزعيم الكوري الشمالي الطاقة والغذاء أوكرانيا أهم الأخبار الآن أهم الأخبار العالم ماوراء الكواليس ولم يعلنه الإعلام الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

بأمر الرئيس.. إقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من الأشقاء الليبيين

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

الأمطار تضرب القاهرة خلال ساعات استعدوا| الأرصاد تفجر مفاجأة بعد العاصفة دانيال

مغلوب على أمري ومش مرتاح| فيتوريا يكشف المستور مع المنتخب.. ونجم الأهلي "خط أحمر" بتونس

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية المجري يهاجم أوروبا بسبب حرب أوكرانيا

لافروف يعلق على التكهنات بتبادل أسلحة محتمل مع كوريا الشمالية

وزير روسي يهاجم الغرب بسبب البترول.. ما السبب؟

5 ساعات من المباحثات الثنائية.. هذا ما قالته وسائل إعلام روسية عن لقاء كيم لبوتين

صحف السعودية: 5300 قتيل و20 ألف نازح في درنة جراء السيول.. وبوتين يستقبل كيم.. وعزل بايدن بـ«نشر ثقافة الفساد».. وولي العهد يستعرض مع سلطان عمان العلاقات الأخوية

بوتين يعرض على كيم سيارة رئاسية من طراز ليموزين

وصلت 6 مليارات دولار.. قفزة في حجم التجارة السعودية التركية خلال 2022

بط وزلابية| روسيا تقيم حفل عشاء فاخرا للزعيم كيم.. اعرف قائمة الطعام

ترشيحاتنا

المبعوث الأممي إلى السودان يستقيل من منصبه| شاهد

المولد النبوي 2023.. موعده وكيف يكون الاحتفال خاليا من البدعة؟

انتفاضة لـ "أجانب الزمالك"| شكاوى في "الجبلاية" بسبب المستحقات.. وتهديد بالتصعيد إلى "فيفا"

فشل الهجوم المضاد.. تعليق أمريكي على اعتراف غير متوقع من زيلينسكي

وظائف بـ مترو الأنفاق بمميزات عديدة.. تعرف على التفاصيل

بتخفيضات 15%..مشاركة القابضة للصناعات الغذائية بمعارض أهلا مدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاملة مروحيات ومستشفى متنقل.. السيسي يرسل الميسترال لليبيا لمواجهة كارثة إعصار دانيال

القضاء على بؤرة إرهابية في أحد تدريبات النجم الساطع 2023

أكثر من مجرد قمة بين زعيمين.. خبير يكشف سرًا خطيرًا عن الزيارة

بالفيديو.. قيادة قارب على رمال شاطئ في إسبانيا والسر: تجار مخدرات

فيديو

حاملة مروحيات ومستشفى متنقل.. السيسي يرسل الميسترال لليبيا لمواجهة كارثة إعصار دانيال

القضاء على بؤرة إرهابية في أحد تدريبات النجم الساطع 2023

إلهام شاهين تقع فى حب أحمد فهمى.. شاهد برومو مسلسل ألفريدو

عاجل .. تحذير من زلزال عنيف وتسونامي خلال أيام بهذه المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ