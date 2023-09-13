صحف السعودية: 5300 قتيل و20 ألف نازح في درنة جراء السيول.. وبوتين يستقبل كيم.. وعزل بايدن بـ«نشر ثقافة الفساد».. وولي العهد يستعرض مع سلطان عمان العلاقات الأخوية

شركة: إعادة فتح 4 موانئ نفطية في شرق ليبيا بعد إغلاقها بسبب العاصفة

بعد تعطّل بعض الرحلات.. «قطار الحرمين» يوضح: أصلحنا الخلل وسنعوّض المتضررين

الدوسري: أهداف يحققها التنظيم الجديد للهيئة

طقس اليوم.. رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية

المملكة تستضيف اليوم العالمي للبيئة لعام 2024



تناولت الصحف السعودية كارثة سيول وفيضانات ليبيا جراء العاصفة دانيال، وزيارة كيم يونج لروسيا، وأزمة عزل بايدن، وزيارة ولي العهد إلى سلطنة عمان.

قالت صحيفة الشرق الأوسط، قال وزير في حكومة شرق ليبيا اليوم الأربعاء إنه تم إحصاء أكثر من 5300 جثة في مدينة درنة وإنه من المتوقع أن يرتفع العدد بشكل كبير وربما يتضاعف بعد أن تعرضت المدينة لفيضانات كارثية.

وصرح هشام أبو شكيوات وزير الطيران المدني بأن البحر يواصل لفظ عشرات الجثث مضيفا أن إعادة الإعمار ستتكلف مليارات الدولارات.

ومن جهته، قال متحدث باسم «الهلال الأحمر الليبي» إن هناك أيضاً أكثر من 20 ألف نازح من درنة.

وأشار إلى تدمير كامل لثلاثة أحياء في المدينة.

وأضاف أن فِرق «الهلال الأحمر الليبي» تُواصل العمل، رغم أن الأزمة «أكبر من إمكانيات الدولة الليبية».

كانت درنة تضم نحو 100 ألف نسمة، وانهار عدد من أبنيتها متعددة الطوابق على ضفاف مجرى النهر، في حين اختفى ناس ومنازلهم ومركباتهم في المياه.

وفي حين يتفاقم القلق الدولي حيال الكارثة، قدّمت دول عدّة مساعدات عاجلة، وأرسلت فِرق إنقاذ لمساعدة الدولة التي تعاني من الحروب وتعصف بها، حتى وصفها مسؤول من «الأمم المتحدة» بـ«نكبة بأبعاد أسطورية».

قالت شركة «العمران المتحدة للخدمات البحرية واللوجستية»، اليوم الأربعاء، إن 4 موانئ نفطية رئيسية في ليبيا أُعيد فتحها، بعد إغلاقها يوم السبت، في أعقاب عاصفة قوية اجتاحت البلاد وأسفرت عن مقتل الآلاف.

وأضافت أن موانئ البريقة والسدرة ورأس لانوف بشرق البلاد فُتحت، أمس الثلاثاء، في حين فُتح ميناء الزويتينة، صباح اليوم.

وسقط آلاف القتلى، ولا يزال أكثر من 10 آلاف في عداد المفقودين بليبيا، على أثر سيول وفيضانات جلبتها عاصفة عاتية هبَّت من البحر المتوسط وأدَّت لانهيار سدود، وجرفت في طريقها بنايات ومنازل، ومَحَت ما يقرب من ربع المدينة الساحلية، الواقعة شرق البلاد.

ولفتت الصحيفة في موضوع آخر، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في قاعدة فوستوشني الفضائية، أحدث موقع لإطلاق الصواريخ الفضائية في روسيا، اليوم الأربعاء.

وقال بوتين، وهو يصافح كيم لنحو 40 ثانية: «أنا سعيد برؤيتك... هذه هي قاعدتنا الفضائية الجديدة».

ومن خلال مترجم، شكر كيم بوتين على الدعوة وعلى دفء الاستقبال.

وألمح بوتين إلى أن روسيا يمكن أن تساعد كوريا الشمالية على بناء أقمار اصطناعية. ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله: «لهذا السبب جئنا إلى هنا. زعيم كوريا الشمالية يُبدي اهتماماً كبيراً بتكنولوجيا الصواريخ. إنهم يحاولون تطوير برنامجهم الفضائي».

وقال الزعيم الكوري الشمالي للرئيس الروسي إن روسيا تخوض حرباً مقدَّسة ضد الغرب، وإن البلدين سيحاربان معاً «الإمبريالية». وأخبر كيم بوتين، عبر مترجم: «لقد ارتقت روسيا لقتال مقدَّس لحماية سيادتها وأمنها... ضد القوى المهيمنة». وأضاف: «سندعّم دائماً قرارات الرئيس بوتين والقيادة الروسية... سنخوض معاً الحرب ضد الإمبريالية».

قالت صحيفة الرياض، استقبل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في قصر البركة في العاصمة العُمانية مسقط، أمس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وذلك خلال الزيارة الخاصة التي يقوم بها الأمير لسلطنة عمان.

ونقل ولي العهد خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لسلطان عُمان، فيما حمله السلطان تحياته لخادم الحرمين الشريفين.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وذكرت صحيفة الرياض، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.



ولفتت الصحيفة، إلى أنه قد أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، عن استضافة المملكة العربية السعودية لليوم العالمي للبيئة لعام 2024 م.

جاء ذلك خلال لقاء المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP السيدة إنجر أندرسن، مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبد الله السلمان، في عاصمة كينيا نيروبي.

وتأتي استضافة المملكة لليوم العالمي للبيئة للتأكيد على الدور الحيوي والفاعل لحكومة المملكة العربية السعودية في المجال البيئي وذلك وفقا لرؤية المملكة 2030 وتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.



من جانبها، قالت صحيفة عكاظ، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، في كلمة له أمس الثلاثاء، فتح تحقيق لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

من جانبه، استنكر البيت الأبيض التحقيقات الرامية إلى عزل الرئيس الأمريكي، مؤكداً أن دوافعها سياسية.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض إيان سامز، عبر منصة «X»: «حقّق الجمهوريون في مجلس النواب بشأن الرئيس تسعة أشهر ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفة».

في حين قال مكارثي للكونجرس: «أطلب من لجنة في مجلس النواب بدء الإجراءات الرسمية لعزل بايدن»؛ مضيفاً: «الرئيس الديمقراطي كذب على الشعب الأمريكي بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل».

وتحدثت تقارير إعلامية أمريكية عن توجه مكارثي لإبلاغ المشرعين في المجلس بأن هناك ما يكفي من الأدلة للموافقة رسمياً على التحقيق الجاري بشأن عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن وعزله.

وكانت صحيفة «بانش بول نيوز» الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق، أنه من المقرر أن يخبر رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوريين في المجلس هذا الأسبوع أنه تم جمع معلومات كافية لبدء تحقيق رسمي لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن.



ذكرت الصيحفة، أوضح أن شركة مشروع القطار السعودي الإسباني (المشغل لقطار الحرمين السريع) في بيان عبر حسابها على منصة «إكس» أن تعطّل بعض الرحلات، مساء أمس (الثلاثاء)، كان نتيجة لعطل تقني طارئ، وتم إصلاح الخلل، ومعاودة انطلاق الرحلات تباعاً نحو وجهاتها النهائية.

وقدمت الشركة اعتذارها للركاب المتضررين كافة، مشيرةً إلى أنها ستعوّض جميع الركاب المتضررين وفق الإجراءات المعتمدة.

أخيرًا، أكد وزير الإعلام السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، بأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام يهدف إلى تعزيز المحتوى المنتج محلياً، حيث سيكون المحتوى الإعلامي كاملًا تحت مظلة الهيئة، بالإضافة إلى دعم النشاط الاقتصادي للمملكة في مجالات الإعلام المختلفة، وخلق وظائف وفرص عمل.

