عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا فعل زعيم كوريا الشمالية قبل محادثاته الرسمية مع بوتين.. تفاصيل مهمة

بوتين وكيم يونج أون
بوتين وكيم يونج أون

بدأ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثاتهما رسميًا، حيث جلسا إلى جانب بعضهما البعض أمام علمي بلديهما، في قاعدة فوستوشني الفضائية، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

ظهور مفاجئ لشقيقة زعيم كوريا الشمالية.. وهذا ما كتبه بمحطة الفضاء الروسية

مستشار ترامب السابق يكشف عن الرابح الأكبر من لقاء «بوتين» و«كيم»

وقبل المحادثات بين الزعيمين، قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أظهر فضولاً كبيرا في أثناء قيامه بجولة في موقع إطلاق الصواريخ الفضائية الروسية، اليوم الأربعاء، رفقة فلاديمير بوتين.

وخلال جولة بمجمع أنجارا الصاروخي الروسي؛ تساءل كيم: "هل يبلغ قطر (الصاروخ) 8 أمتار، بما في ذلك الأجزاء؟"، وفي نقطة أخرى، تساءل: "ما هي قوة دفع أكبر صاروخ يمكن إطلاقه من هذا الميناء الفضائي؟"، حتى أن أحد الصحفيين في وسائل الإعلام الحكومية الروسية، الذي كان يقدم تقاريره من داخل مركز الفضاء، علق على فضول الزعيم، قائلاً: إن كيم كان يطرح "الكثير من الأسئلة التفصيلية".

وحول: لماذا يهم هذا الأمر بشكل كبير بيونج يانج؟؛ فهناك سبب وجيه لاهتمام “كيم” بهذا القدر بالصواريخ الروسية ومجال الفضاء، حيث جعلت كوريا الشمالية، تكنولوجيا الفضاء، أولوية لها، لكن لا يزال أمامها طريق لتقطعه؛ بعد أن حاولت وفشلت مرتين هذا العام في إطلاق قمر صناعي للتجسس إلى مداره الفضائي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، في أبريل، إن “كيم” أكد أيضًا على دور الأقمار الصناعية العسكرية، كوسيلة لحماية السلامة الوطنية والاستقرار الإقليمي، وتحدث عن قيمتها الاستراتيجية عند نشر القوة العسكرية بشكل استباقي.

وفي الوقت نفسه، تعد روسيا رائدة على مستوى العالم في مجال الصواريخ النووية لعقود من الزمن.

وقال “ليف إيريك إيسلي” أستاذ الدراسات الدولية في جامعة إيهوها في سيول، قبل الاجتماع: "تمتلك روسيا التكنولوجيا العسكرية التي يريدها كيم؛ لإطلاق قمره الصناعي، وبرامج الأسلحة النووية".

والتقى بوتين وكيم، اليوم الأربعاء، في مركز الفضاء، وقبل وصول كيم؛ سأل أحد المراسلين عما إذا كانت روسيا ستساعد كوريا الشمالية في "إطلاق أقمارها الصناعية وصواريخها"- فأجاب بوتين: "هذا هو بالضبط سبب مجيئنا إلى هنا".

منصة إطلاق المركبات الفضائية

وخلال الجولة، تفقد الزعيمان أيضًا مجمع الإطلاق، حيث تخطط روسيا لإطلاق مركباتها الفضائية سويوز -2، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية.

ويعد برنامج سويوز الروسي، أحد أطول برامج المركبات الفضائية البشرية التشغيلية في تاريخ استكشاف الفضاء. 

وتم إنشاء المركبات الفضائية سويوز، والتي تعني "الاتحاد"، من قبل الاتحاد السوفيتي في عام 1960 وما زالت تستخدم حتى اليوم.

وفي الشهر الماضي، أطلقت روسيا بنجاح، مركبة لونا 25، وهي أول مركبة للهبوط على سطح القمر في البلاد منذ 47 عامًا، على متن صاروخ سويوز-2 من قاعدة فوستوشني الفضائية.

ويأتي ذلك، فيما حذر مسؤولون أمريكيون، من أن المحادثات قد تشمل “صفقة أسلحة محتملة” قد توفر خلالها بيونج يانج، أسلحة لموسكو؛ لاستخدامها ضد أوكرانيا.

إطلاق الصواريخ استكشاف الفضاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الفضاء الروسي الصواريخ الروسية تجسس بيونج يانج تكنولوجيا الفضاء قاعدة فوستوشني الفضائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

الأمطار تضرب القاهرة خلال ساعات استعدوا| الأرصاد تفجر مفاجأة بعد العاصفة دانيال

ميدو: تصريحات حازم إمام بشأن منتخب مصر شهادة ميلاد جديدة للثعلب

عبء.. رضا عبد العال يفتح النار على نجم منتخب مصر

مقدرش أقول للخطيب لأ.. فرج عامر يكشف تفاصيل بيع لاعبين للأهلي

أثارت قلق المواطنين| ما سبب الرائحة الكريهة في الجو وهل لها أضرار

موضوعات متعلقة

رسميا.. بداية محادثات كيم وبوتين في قاعدة فوستوشني الفضائية

ظهور مفاجئ لشقيقة زعيم كوريا الشمالية.. وهذا ما كتبه بمحطة الفضاء الروسية

مستشار ترامب السابق يكشف عن الرابح الأكبر من لقاء «بوتين» و«كيم»

أوبك تصدر توقعاتها للطلب العالمي على البترول لـعام 2024

وزير الصحة الليبي يطالب بمساعدات دولية عاجلة

مناشدات عاجلة.. الصليب الأحمر يسعى لجمع 100 مليون دولار للمغرب

هذا ما حدث لعملات العالم الرئيسية أمام الدولار اليوم

مسئول أمريكي يحذر من إغلاق حكومي نهاية هذا الشهر

ترشيحاتنا

الكرملين يعلق على المباحثات الثنائية بين كيم وبوتين

كان بيدافع عن نفسه.. عمر راح ضحية سرقة دراجته بالقليوبية

هل إسبال اليدين في الصلاة يؤثر على صحتها.. ماذا قال العلماء

بدء العد التنازلي لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ

الزراعة توجه مناشدة عاجلة للفلاحين بسبب التغيرات المناخية

إجمالى إيرادات الأفلام| كريم عبدالعزيز ينتصر وأكرم حسنى يطيح برمضان وهنيدى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيدك هتنور.. روتين علاج تجاعيد اليد والإسمرار

ماخلاش حاجة إلا وعالجها.. 20 فائدة لتناول السمسم بانتظام

غير الدوالى.. سبب آخر يجعل آلام القدم قوية| تعرف عليه

أثارت قلق المواطنين| ما سبب الرائحة الكريهة في الجو وهل لها أضرار

فيديو

كنت متمردًا ومجموعي سبب دخول الشرطة.. أكرم حسنى يحكي عن حياته| شاهد

ميمي جمال لـ«صدى البلد» : أشرف زكي مابينمش لإرضاء كل الفنانين |فيديو

تكهنات إصابة عادل إمام بالزهايمر تلاحقه مجددا.. وشيرين تحسم الجدل «فيديوجراف»

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ