ظهور مفاجئ لشقيقة زعيم كوريا الشمالية.. وهذا ما كتبه بمحطة الفضاء الروسية

أظهرت لقطات من روسيا، كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وهي تقف إلى جانبه في مركز فوستوشني كوزمودروم الفضائي في روسيا، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وأمكن رؤية كيم يو جونج، وهي تنظر من فوق كتف شقيقها بينما كان يوقع في سجل الزوار داخل مركز الفضاء الروسي.

وكتب الزعيم الكوري الشمالي : "روسيا هي من أنجبت أول فتح للفضاء..." قبل أن تبتعد الكاميرا عما كتبه.

تعد كيم يو جونج إحدى أهم الشخصيات السياسية في البلاد ومستشارة رئيسية لأخيها.

وفي عام 2021، تمت ترقيتها إلى أعلى هيئة لصنع القرار في البلاد، وهي لجنة شؤون الدول التي يرأسها شقيقها.