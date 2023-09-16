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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخميس المقبل.. مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا مع زيارة زيلينسيكي لبايدن

بايدن
بايدن

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تتوقع الإعلان عن مساعدات إضافية لأوكرانيا خلال أيام، وفق ما ذكرت صحيفة ذا جارديان البريطانية.

أعلن  سوليفان أيضًا، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستضيف نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس المقبل في البيت الأبيض.

وقال سوليفان إنه من المتوقع أيضًا أن يجتمع الزعيم الأوكراني مع قادة  الكونجرس من كلا الحزبين  أثناء وجوده في واشنطن.

أفادت رويترز نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تدرس شحن أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) التي يمكنها الطيران لمسافة تصل إلى 300 كيلومتر (190 ميلاً) أو  نظام إطلاق الصواريخ المتعددة الموجهة (GMLRS) بمدى 70 كيلومترًا (45 ميلًا) أو مجموعة من القنابل العنقودية، أو كلا النظامين.

طلبت كييف مرارًا من إدارة بايدن نظام ATACMS للمساعدة في مهاجمة وتعطيل خطوط الإمداد والقواعد الجوية وشبكات السكك الحديدية في روسيا.

لكن مصدرًا مطلعًا على الوضع قال إن الولايات المتحدة لا تخطط للإعلان عن نظام ATACMS لأوكرانيا خلال زيارة زيلينسكي للبيت الأبيض الأسبوع المقبل.

 

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