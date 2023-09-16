ذات قدرة نووية.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد قاذفات روسية استراتيجية

تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، اليوم السبت، قاذفات استراتيجية روسية قادرة على حمل أسلحة نووية وصواريخ "كينشال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، برفقة وزير دفاع روسيا سيرجي شويجو، وفق ماذكرت صحيفة ذا جارديان البريطانية.

وذكرت الصحيفة،أن سيرجي شويغو استقبل الزعيم الكوري في مدينة كنفيتشي الروسية، على بعد حوالي 50 كيلومترا (30) ميلا من مدينة فلاديفوستوك الساحلية.

أصحب شويجو، كيم في جولة لرؤية قاذفات القنابل الاستراتيجية الروسية – Tu-160 وTu-95 وTu-22M3 – القادرة على حمل أسلحة نووية والتي تشكل العمود الفقري لقوة الهجوم الجوي النووية الروسية.

قال شويجو لكيم، أن إحدى الطائرات يمكنها الطيران من موسكو إلى اليابان ثم العودة مرة أخرى.

وسأل كيم عن كيفية إطلاق الصواريخ من الطائرة. وأخبره مسؤول روسي أن القاذفات الاستراتيجية تعد أحد الأجزاء الرئيسية للقوات النووية الروسية.

وتفقد كيم يوم الجمعة مصنعا روسيا للطائرات المقاتلة الخاضع لعقوبات غربية، في إطار زيارة تخشى واشنطن وحلفاؤها من أنها قد تعزز قوة الجيش الروسي وحربه في أوكرانيا وتعزز بالمقابل برنامج بيونج يانج الصاروخي.

وقال الكرملين إنه لم يتم التوقيع على أي اتفاقيات خلال زيارة كيم بشأن القضايا العسكرية أو أي شيء آخر.