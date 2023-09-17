سيتي كلوب يعقد ورشة العمل الأولى في كفر الشيخ لمراجعة خطط العمل والأنشطة

نفذت أندية سيتى كلوب برئاسة الدكتور مصطفى عزام، أولى ورش العمل لمراجعة خطط العمل والأنشطة لتقييم العمل خلال الفترة الصيفية ومراجعة خطة العمل في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها المجموعة، ومنها برنامج العودة للمدارس وتصميم البرامج التدريبية التى تراعى المحافظة على المستويات التدريبية للاعبين والالتزامات الدراسية.

وجاءت إقامة فعاليات الورشة، بفرع سيتي كلوب بكفر الشيخ تطبيقًا عمليًا لسياسة المجموعة بعدم مركزية العمل الإداري وتفعيل دور الفروع بما يحقق تطلعات أعضاء النادي بصورة أسرع وتجاوبا مع الواقع العملية، ومن ثم فإن ورشة العمل هذه لن تكون الوحيدة، بل سيتبعها ورش عمل أخرى أكثر تخصصية لمراجعة مؤشرات الأداء فى اطار التحسين المستمر.

من جانبه، أكد رئيس مجموعة أندية سيتي أن حجم طموحات سيتي كبير في عدة مستويات ، فهو يهدف إلى أن يكون المطور الرياضي الأول في المنطقة العربية وقارة أفريقيا بما تتمتع به المجموعة من إمكانيات وكوادر بشرية، قادرة على الإنجاز، إضافة إلى مشروع سيتي كلوب القائم على الاستثمار البشري ببناء قاعدة عريضة لأبطال الرياضة تشمل جميع أنحاء الجمهورية اتساقًا مع توجهات الدولة في هذا المجال.

وقال الدكتور مصطفى عزام إن ما سبق من أهداف يضاف إلى الهدف الجوهرى لسيتي كلوب ببناء مجتمع صحي من أعضائه بما يفيد الشارع المصري بشكل عام، وذلك يتأتى بتحقيق أقصى درجات الرضا لدى الأعضاء على المستوى الإنشائي والخدمي وفق الخطة الموضوعة التي تشمل جميع الفروع.