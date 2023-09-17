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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل السلبي يحسم مواجهة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري الأبطال

صدى البلد

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سلبيا أمام الجيش الرواندي في المباراة التي أقيمت بينهما في ذهاب الدور ٦٤ من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

جاءت المباراة قوية بين الفريقين وحاول بيراميدز هز شباك الفريق المنافس لتسهيل مهام مباراة العودة بالقاهرة، وتعرض أحمد توفيق لاعب بيراميدز للإصابة وشارك بدلا منه بلاتي توريه.

وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق

خط الهجوم: فيستون ماييلي


ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - بلاتي توريه - سيف جعفر - أحمد فتحي - دودو الجباس - أوجو صامويل - فخري لاكاي.

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