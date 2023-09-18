بعد إخماد حرائق غاباتها.. زلزال يضرب مناطق بالجزائر

يبدو أن عام ٢٠٢٣ مليء بالكوارث، بداية مصائبها منذ فبراير الماضي حينما ضرب زلزال مدمر تركيا ثم سوريا، أدى إلى وقوع مئات القتلى وشرد الآلاف.





ثم صدمنا بكارثة جديدة وقعت بالجزائر، حيث سجلت ولاية قالمة الجزائرية، أمس الأحد، هزة أرضية بقوة 3.2 درجة،حسبما أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في الجزائر.





كما تم تحديد مركز الهزة على بُعد 3 كيلومترات شمال شرق بن جراح، في ولاية قالمة، و أن الهزة وقعت في تمام الساعة 2:41 دقيقة بالتوقيت المحلي، وكانت شدتها 3.2 درجات على مقياس ريختر.



نشوب حريق بإحدى غابات ولاية بجاية في الجزائر وإخلاء المنطقة من السكان، وحاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات مستعرة بالقرب من بلدة ملولا في شمال غرب تونس بالقرب من الحدود مع الجزائر.





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