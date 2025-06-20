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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق ديروط الفرافرة

إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق ديروط الفرافرة
إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق ديروط الفرافرة
إيهاب عمر

أصيب 6 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص وقع اليوم الجمعة، على طريق ديروط- الفرافرة، بمحافظة أسيوط.

بلاغ بالحادث 


تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط؛ إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق ديروط- الفرافرة، بمحافظة أسيوط، ووجود مصابين.

إنقلاب سيارة ميكروباص 


انتقل على الفور ضباط مركز شرطة ديروط والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ميكروباص مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص هم  علي عبدالله محمود 24 عاما ومقيم الغنايم، وعبد التواب مصطفى عبد المالك 21 عاما ومقيم ملوي بمحافظة المنيا، وعماد احمد خليل 12عاما ومقيم بقرية المعابده بمركز أبنوب، ومحمد عبد المبدئ محمد 30عاما ومقيم الفرافرة،  وعماد نادي عزمي 26عاما ومقيم مركز البدارى وعمر خلف الله علي 32 عاما ومقيم مركز  أبنوب.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة. 

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