إصابة 5 أشخاص في حادثي انقلاب دراجتين ناريتين بالمنيا

أصيب 5 أشخاص ، في حادثي انقلاب دراجتين ناريتين بمركز ملوي جنوب المنيا، نتيجة السرعة الزائدة- تم نقل المصابين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا بالحادثين- انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة، وتبين في الحادث الأول انقلاب دراجة نارية، بالطريق الصحراوي الغربي، جنوب قرية تونا الجبل بمركز ملوي، مما تسبب في اصابة شخصين اثنين، مقيمين بمركز ديرمواس.

كما شهد كوبري ملوي، انقلاب دراجة نارية، نتيجة السرعة، مما تسبب في إصابة 3 اشخاص مقيمين جميعا بمركز ملوي .

تم نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبتين، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

