كشك عصائر.. إخماد حريق داخل مجمع ملاعب الحصري بأكتوبر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اندلع داخل مجمع ملاعب الحصري بمدينة 6 أكتوبر.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة ، بلاغا بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من داخل مجمع ملاعب الحصري مدخل الحي الثامن.
ودفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع نائبه لقطاع الإطفاء والإنقاذ البري ومدير قطاع أكتوبر.
وتبين بالفحص أن الحريق بكشك بيع عصائر ومشروبات غذائية؛ بسبب ناتج مخلفات بجوار الكشك وتمام الإخماد ولا يوجد إصابات مع تنفيذ عملية التبريد.