وسط حظر العباءة.. ماكرون يفتح الباب أمام تجربة جديدة للزي المدرسي

فتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الباب أمام تجربة الزي الموحد في بعض المدارس العامة، وسط حالة الجدل في فرنسا حول حظر ارتداء العباءة في المدارس لطابعها الديني الإسلامي.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية قال ماكرون في مقابلة مباشرة على قناة "هوجو ديكريبت"، إنه يفضل "تجربة الزي الموحد من أجل إثراء النقاش العام".

وأضاف أن "هناك خيارا تجريبيا آخر يمكن أن يتمثل في أن يرتدي الأطفال ملابس مماثلة، مثل سروال من الجينز وقميص وسترة".

ولفت: "يمكن بالتأكيد أن يكون لدينا أشياء أكثر قبولا لدى المراهقين. زي مماثل، ولكن ليس زيا موحدا قد يبدو، من وجهة نظري، أكثر قبولا وأقل صرامة قليلا من وجهة النظر التأديبية".

وأكد ماكرون أن السلطات ستكون حازمة وشرسة في تطبيق القاعدة الجديدة بشأن الجلباب الطويل في المدارس العامة، والتي ينظر إليها على أنها تحدي للقيم العلمانية في فرنسا.

وقال "المدرسة علمانية وهذا يعني أنه لا يوجد مجال للرموز الدينية. يجب أن نتحدث، يجب أن نشرح (الإجراء). لكنني أعتقد أن هذا مهم للغاية لأن المدرسة يجب أن تظل مكانا محايدا".