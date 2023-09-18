عودة الإيجيبشن ليج.. تعادل سلبي بين طلائع الجيش والبنك الأهلي بالشوط الأول

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي طلائع الجيش والبنك الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما بإستاد جهاز الرياضة العسكري في افتتاح مباريات بطولة الدوري الممتاز.

وقف لاعبو فريقي طلائع الجيش والبنك الأهلي دقيقة حدادا على أرواح شهداء المغرب وليبيا

وشهدت أحداث المباراة تبادل الهجمات بين الفريقين دون تشكيل خطورة حقيقة وإحراز هدف التقدم



وخاض البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ اسحاقو يعقوبو



خط الوسط.. محمود سيد _ محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد ياسر _ جريندو

خط الهجوم.. كريم بامبو

بينما خاض طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى .. عمر رضوان .

خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، خالد سطوحى ، أحمد متعب ، أحمد " زولا " .

خط الوسط .. محمد شحاتة ، فريد شوقى ، على حمدى .

الهجوم .. كريم طارق ، جودوين أوكورا ، موسى دياورا .