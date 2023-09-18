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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأزمات مستمرة.. ماذا تناقش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؟

اجتماعات الجمعية
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

مع افتتاح الجلسة الثامنة والسبعين، لا توجد أزمة واضحة واحدة من المتوقع أن تهيمن على المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث لم يتم حل أي من الأزمات المعاصرة، وفق ما ذكرت شبكة فرانس 24.

يتم عقد الاجتماع رفيع المستوى على خلفية الحرب المستمرة ، والأزمات السياسية الجديدة في غرب إفريقيا وأمريكا اللاتينية ، وفيروس كورونا المستمر ، وعدم الاستقرار الاقتصادي، واتساع فجوة عدم المساواة ، والكوارث الطبيعية الجديدة في شكل زلازل مدمرة وفيضانات وحرائق.

وفي مواجهة هذه الاضطرابات، سيكون موضوع المناقشة العامة لهذا العام هو "إعادة بناء الثقة وإعادة إشعال التضامن العالمي وتسريع العمل بشأن خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة نحو السلام والازدهار والتقدم والاستدامة للجميع".

يرأس اجتماعات الجمعية العامة لهذا العام،  سفير ترينيداد وتوبجو لدى الأمم المتحدة دينيس فرانسيس.

ومن المتوقع أن يعتلي رؤساء دول وحكومات ما لا يقل عن 145 دولة المنصة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. 

وسيكون من بينهم الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا ، والرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي  ، وكلهم متوقعون في اليوم الأول. 
وسيكون هذا أول ظهور شخصي لزيلينسكي في الأمم المتحدة منذ الحرب في عام 2022.

ومن المقرر أيضاً أن يرسل كبار القادة من الدول الكبرى الأخرى، بما في ذلك الهند التي استضافت قمة مجموعة العشرين في نيودلهي هذا الشهر  والمكسيك ، وزراء بدلاً منهم.
 

اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعات الجمعية إفريقيا وأمريكا الأزمات السياسية الازمات المعاصرة الإستقرار الإقتصادي

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