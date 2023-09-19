هدى الإتربي تتألق في أحدث ظهور من باريس| شاهد

شاركت الفنانة هدى الإتربي، صورا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتألقت هدى الإتربي بإطلالة كلاسيكية باللون الأسود الأنيق، من باريس، وتفاعل معها عدد كبير من محبيها.

يذكر أن آخر أعمال هدى الإتربي، مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وماجد المصري، وسهير المرشدي، ودنيا المصري، وإسراء رخا، وأحمد غزى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله، وتيسير عبد العزيز، وتامر مجدى، وآخرين.