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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: الميت يسمع ويرى بعد توقف قلبه لمدة ساعة.. تفاصيل

شعور المتوفي
شعور المتوفي

اختلف العلماء حول شعور الأشخاص بعد الوفاة وتوقف عضلة القلب، ومن هنا يأتي هذا السؤال إلى الأذهان، بعد توقف قلب الإنسان وإعلان وفاته رسميا هل يسمع ويري.

و أكدت دراسة جديدة حول الموت، أن الموتى يسمعونك ويرونك بعد وفاتهم لمدة ساعة كاملة.
 

أكدت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن ما يقرب من 40% من مرضى السكتة القلبية ظلوا واعين لمدة تصل إلى ساعة، ويمكن أن توفر الدراسة نظرة ثاقبة لتجارب الاقتراب من الموت.
 

ولا يزال بعض المرضى واعين لمدة ساعة بعد توقف قلوبهم، وفقًا لدراسة رئيسية حول تجارب الاقتراب من الموت، وتشير دراسة إلى أن الأشخاص الذين يتم إحياؤهم بعد تجارب الاقتراب من الموت، يسترجعون ذكرياتهم ويفهمون ما يحدث حولهم لمدة تصل إلى ساعة بعد توقف قلوبهم.

 

وعمل الباحثون منذ فترة طويلة على فهم ما يحدث بعد الموت، توفر هذه الدراسة نظرة ثاقبة للعالم غير المفهوم لتجارب الاقتراب من الموت، وكتب الباحثون أن هذه العمليات قد تفتح الوصول إلى "أبعاد جديدة للواقع"، و"تفتح الباب أمام استكشاف منهجي لما يحدث عندما يموت الشخص"، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تلهم النتائج علاجات جديدة لإعادة تشغيل القلب ومنع إصابات الدماغ. 

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